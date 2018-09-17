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В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой
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17 сентября 2018, 02:35
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В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать
В полицию обратился 21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину.
Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после …
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17 сентября 2018, 11:49
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В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие
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17 сентября 2018, 10:58
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В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный
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17 сентября 2018, 08:37
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Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах
Вчера, 15 сентября, в Самаре произошло необычное ДТП. В микрорайоне Крутые Ключи водитель «Калины» задел два припаркованных автомобиля и протаранил подъезд дома, передают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, вазовская легковушка неслась на высокой скорости по …
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16 сентября 2018, 03:29
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В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса
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14 сентября 2018, 11:16
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
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11 сентября 2018, 03:07
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Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани
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3 сентября 2018, 01:08
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Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
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30 августа 2018, 04:36
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Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре
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21 августа 2018, 01:07