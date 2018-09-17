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Материалы по теме:

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста. В 11:00 50-летний водитель ехал на своем байке Yamaha по Южному шоссе со стороны Заводского в сторону поселка Яицкое. При повороте направо мотоциклист не занял заранее крайне правое положение 
17 сентября 2018, 02:35
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие

В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие

В воскресенье, 16 сентября, на Волжском шоссе, неподалеку от ТРК «Московский» перевернулась легковушка «Лада Калина». Это случилось в 19:58 в районе пересечения Волжского шоссе с улицей Арена 2018. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на место событий выезжали 6 сотрудников 
17 сентября 2018, 10:58
В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В воскресенье, 16 сентября, на пересечении 8 Просеки и улицы Солнечной в Самаре произошла смертельная авария. В 21:30 28-летний водитель на своем автомобиле «Лада Калина» сбил пешехода. 35-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но, по словам свидетелей ДТП, 
17 сентября 2018, 08:37
Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах

Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах

Вчера, 15 сентября, в Самаре произошло необычное ДТП. В микрорайоне Крутые Ключи водитель «Калины» задел два припаркованных автомобиля и протаранил подъезд дома, передают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, вазовская легковушка неслась на высокой скорости по 
16 сентября 2018, 03:29
В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В четверг, 13  сентября, в 17:40 по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Алма-Атинской ехала иномарка. За рулем KIA находился 63-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в компании своей мамы.
14 сентября 2018, 11:16
В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится.
 
Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией 
13 сентября 2018, 03:19
В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в ночь на понедельник в Сызрани. По информации регионального Главка, 18-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Смирницкой со стороны переулка Степной в сторону улицы Энгельса. Автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди 

3 сентября 2018, 01:08
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
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