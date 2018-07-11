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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
 
"Он презентовал им памятные медали, созданные специально к 
11 июля 2018, 09:00
50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

Самарский поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в соцсети «ВКонтакте» набор волонтеров. Организаторы набора напоминают, что «горячий лесной сезон» начнется уже совсем скоро. В отряде самарцы смогут получить навыки «для поиска пропавших 
5 февраля 2018, 11:12
МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в Россию

МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в Россию

Министерство внутренних дел намерено установить с 1 июля 2019-го обязательную дактилоскопию и фотографирование для зарубежных граждан, которым для пересечения российской границы не требуется виза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на специалистов министерства.
Как поясняется, данную меру планируют распространять на 

11 декабря 2017, 12:15
Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.
Набор волонтеров шел по федеральной и 

27 октября 2017, 11:55
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

Военнослужащие-иностранцы российской армии могут принимать участие в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами Российской Федерации. Соответствующий президентский указ появился на официальном сайте правовой информации.
Как следует из документа, военнослужащие, являющиеся гражданами других государств, могут участвовать в боевых действиях, выполнять задачи 

9 октября 2017, 02:10
Из России выгонят иностранных гидов и переводчиков

Из России выгонят иностранных гидов и переводчиков

С 2017 года иностранцы не смогут работать экскурсоводами и гидами-переводчиками в России. Ростуризм добился принятия соответствующей поправки в закон «О Туризме». В ведомстве уверены, что «варяги» могут просто искажать информацию о нашей стране. Эксперты между тем считают новшество чиновников вредным 

24 ноября 2016, 02:30
Российским регионам разрешили ограничивать прием на работу иностранных граждан

Российским регионам разрешили ограничивать прием на работу иностранных граждан

Премьер-министром подписано постановление, призванное регулировать количество иностранных работников. Региональные власти в соответствии с ним могут каждый год объявлять о запрете на работу в той или иной области или крае иностранных специалистов, обладающих патентами. Здесь речь идет о том, что каждый 
10 декабря 2015, 02:24
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