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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00
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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»
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5 февраля 2018, 11:12
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МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в Россию
Министерство внутренних дел намерено установить с 1 июля 2019-го обязательную дактилоскопию и фотографирование для зарубежных граждан, которым для пересечения российской границы не требуется виза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на специалистов министерства.
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11 декабря 2017, 12:15
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Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать
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27 октября 2017, 11:55
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Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Военнослужащие-иностранцы российской армии могут принимать участие в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами Российской Федерации. Соответствующий президентский указ появился на официальном сайте правовой информации.
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9 октября 2017, 02:10
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Из России выгонят иностранных гидов и переводчиков
С 2017 года иностранцы не смогут работать экскурсоводами и гидами-переводчиками в России. Ростуризм добился принятия соответствующей поправки в закон «О Туризме». В ведомстве уверены, что «варяги» могут просто искажать информацию о нашей стране. Эксперты между тем считают новшество чиновников вредным …
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24 ноября 2016, 02:30
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Российским регионам разрешили ограничивать прием на работу иностранных граждан
Премьер-министром подписано постановление, призванное регулировать количество иностранных работников. Региональные власти в соответствии с ним могут каждый год объявлять о запрете на работу в той или иной области или крае иностранных специалистов, обладающих патентами. Здесь речь идет о том, что каждый …
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10 декабря 2015, 02:24