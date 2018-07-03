В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, больше всего интересуют блюда русской кухни. В частности, приезжие болельщики раскупают на ура пельмени и расстегаи, сообщил координатор по питанию и торговле Фестиваля болельщиков FIFA Алексей Софронов.
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