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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
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29 августа 2018, 12:21
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Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян
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29 августа 2018, 11:52
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21
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12 иностранцев выдворили из Самары за выходные
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20 августа 2018, 10:28
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15
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Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов
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1 февраля 2018, 01:02
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Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте
Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде …
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18 августа 2017, 03:28