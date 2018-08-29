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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения 
29 августа 2018, 12:21
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

В среду, 29 августа, умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян. «Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном 
29 августа 2018, 11:52
В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо 
29 августа 2018, 11:21
12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

В выходные Самарскую область покинули еще 12 мигрантов, судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Всего же в этом году 63 регион «недосчитался» 609 нелегалов. Причем, 347 из них оплатили дальнюю поездку сами, не расходуя бюджетные средства. 
20 августа 2018, 10:28
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

172 нарушителя миграционного законодательства уехали за свой счет.
22 мая 2018, 03:15
Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

С территории Самарской области в январе 2018 года на родину отправили 58 нелегалов.

«Мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них 

1 февраля 2018, 01:02
Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде 

18 августа 2017, 03:28
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