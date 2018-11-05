Сегодня, 5 ноября, в 1:20 на 925-м километре магистрали М-5 "Урал" неподалеку от села Печёрское Сызранского района инспектор местного ГИБДД за нарушение правил дорожного движения - обгон по встречной полосе движения и превышение скорости - пытался остановить Infiniti.
По предварительным данным областного ГУ МВД, 23-летний водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на 24-летнего инспектора ДПС, после чего машина съехала в кювет, получив значительные повреждения. В результате полицейский скончался на месте происшествия. Кроме того, в аварии погиб 34-летний пассажир иномарки, водитель получил многочисленные телесные повреждения. Оба они являются жителями одной из соседних областей. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
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