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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Самара отпраздновала День России

Самара отпраздновала День России

Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали 

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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Накануне Дня России, 11 июня, Владимир Аветисян и интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступят в Самаре в рамках Межрегионального фестиваля «ВолгаФест», который пройдет на второй очереди 

8 июня 2017, 05:34
В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

Там с 11-го по 12-е июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах. В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, Белоруссии и Германии.
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В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной. Там с 11 по 12 июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах.

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