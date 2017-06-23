В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца культуры «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню Молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты из России, США и Европы. Их выступления - это всегда уникальный синтез звукового и светового шоу. На этот раз на сцену вместе с группой выйдет известная американская блюзовая певица Моника Грин. D’Black Blues Orchestra представят тольяттинцам часть своей новой шоу программы, презентованной в начале июня в Ереване.
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На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин
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"The Anthology Of Blues": грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra в Ереване
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