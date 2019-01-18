2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей Этот показатель исчисляется специальным индексом потребительского доверия. В третьем, так называемом постотпускном, квартале он оказался равен 74, упав на четыре пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами. С 2005 года показатель в этот период либо находился в стабильном состоянии, либо …