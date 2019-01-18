Обустройство дома – дорогостоящее удовольствие, поэтому к выбору мебели следует относиться особенно тщательно. В последнее время все большую популярность набирают интернет-магазины мебели. Это обусловлено рядом причин, которые выгодно отличают сетевые площадки от обыкновенных гипермаркетов или салонов.
Во-первых, это значительная экономия времени – нет необходимости объезжать один за другим мебельные салоны. Следующий плюс – это разнообразие выбора. Обычный магазин не может выставить весь имеющийся товар в смотровой зал, так как для этого потребуются значительные площади. В интернет-магазине представлен полный ассортимент мебели, при этом на сайте можно получить информацию о размерах и цветовых решениях.
Самым веским доводом в пользу онлайн-покупок является существенная экономия. Дело в том, что окончательная стоимость мебели в салоне складывается из нескольких показателей: аренда помещения, заработная плата персонала и коммунальные услуги. В интернет-магазине подобные накладные расходы отсутствуют, поэтому нет необходимости завышать цену.
Одним из крупнейших интернет-магазинов на отечественном рынке является Торговый дом «Лазурит». Компания более 20 лет успешно разрабатывает и производит разнообразные модели корпусной мебели, она прочно закрепилась в своем сегменте. Учитывая то, что компания является производителем, то к каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход. Если потенциальный покупатель не определился с интерьером помещения, то возможен выезд дизайнера на дом и изготовление мебели по эксклюзивному заказу.
Заказав товар в ТД «Лазурит», для многих приятной неожиданностью окажется, что в понятие «доставка» включается не только транспортировка, но и занос мебели в помещение, то есть отсутствие «подводных камней» в виде дополнительной оплаты за каждый этаж подъема. Также в штате компании есть профессиональные сборщики, которые не только быстро и качественно смонтируют мебель, но и протрут ее и вынесут за собой весь мусор.
На всю мебель предоставляется гарантия сроком 36 месяцев, а в случаях, когда сборка осуществляется специалистами ТД «Лазурит», срок увеличивается до 72 месяцев. Необходимо отметить, что на фурнитуру предоставляется пожизненная гарантия.
На сайте https://lazurit.com/
можно ознакомиться с имеющимся ассортиментом, а также узнать о проводимых акциях.