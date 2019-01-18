3
58
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики

Аналитический центр, работающий при правительстве РФ,  проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
Хотя по факту в прошлом году доходы людей упали еще 

7 апреля 2017, 01:45
2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей

2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей

Этот показатель исчисляется специальным индексом потребительского доверия. В третьем, так называемом постотпускном, квартале он оказался равен 74, упав на четыре пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами. С 2005 года показатель в этот период либо находился в стабильном состоянии, либо 
27 октября 2015, 02:41
Слежка за людьми

Слежка за людьми

На Западе стремительно развивается новая ниша – отслеживание через сенсорные приборы перемещений покупателей по городу и магазинам. Компании растут в этой нише как грибы. Но их бизнес вызывает возмущение граждан, отмечают "Ведомости". 

Фэн Цанг, владелец модного ресторана азиатской кухни Happy Child 

24 января 2014, 10:53
Избыточную электроэнергию можно вернуть

Избыточную электроэнергию можно вернуть

У потребителей электроэнергии появилась возможность возвращать избыточную мощность электросетевым компаниям, если она востребована другими потребителями. Это позволит сократить капзатраты электросетевых компаний, сообщают "Ведомости".

Премьер Дмитрий Медведев 26 июля подписал постановление правительства, которое должно повысить доступность энергетической инфраструктуры. Электросетевые организации разного уровня обязаны 

1 августа 2013, 11:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх