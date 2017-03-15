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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

Самарские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в хищении денег 78-летней пенсионерки. По данным силовиков, преступление было совершено путем обмана, в квартире дома на улице Дыбенко.

Подозреваемая – девушка славянской внешности, ростом около 160 сантиметров, на вид ей примерно 25 лет. 
6 марта 2017, 03:11
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы 

13 февраля 2017, 05:24
ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

«Тольяттиазот» заявил о возобновлении транзита аммиака по территории Украины. Как информирует пресс-служба компании, в настоящее время ТоАЗ и «Укрхимтрансаммиак» согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой тольяттинским заводом надбавки к тарифу, которую Высший административный суд Украины признал незаконной. 

13 февраля 2017, 04:35
Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка

Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"

Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
ТоАЗ выиграл спор с Украиной

ТоАЗ выиграл спор с Украиной

«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.

Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу 

17 января 2017, 04:32
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» смог доказать в суде незаконность надбавки, которую начислила Украина за транзит аммиака, сообщает компания. Высший административный суд этой страны удовлетворил кассационную жалобу тольяттинского химконцерна на решение двух нижестоящих инстанций. Приказ украинского минэкономразвития о надбавке к тарифу за транзит аммиака 

30 ноября 2016, 10:58
В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

Производители элитных иномарок продали в Киеве почти в три раза больше автомобилей, чем в прошлом году. Продажи Lexus выросли почти на 165 процентов, Mercedes — на 90%, BMW — на 51 процент, передает украинское издание «Вести».

Всего за девять месяцев 2016 

27 октября 2016, 05:37
Интерпол ищет 21-летнего наемника из Самары, зачисленного в украинский батальон «Азов»

Интерпол ищет 21-летнего наемника из Самары, зачисленного в украинский батальон «Азов»

Артем Широбоков с позывным «Есенин», по данным Интерпола, уехал на Украину в феврале прошлого года и был зачислен гранатометчиком в батальон «Азов». По версии следствия, молодой человек воевал за вознаграждение в размере четырех тысяч гривен. Следственный комитет России заочно предъявил Широбокову 
29 июня 2015, 04:46
Наркосбытчик из Самары задержан Интерполом в Казахстане

Наркосбытчик из Самары задержан Интерполом в Казахстане

Областная наркополиция сообщила о задержании фигуранта уголовного дела ОПГ, занимавшейся сбытом героина. Это уроженец казахского города Джамбул, проживавший в Самаре, 52-летний Юрий Чолокиди.

По данным оперативников, он покупал партии наркотиков по 15-20 граммов и потом с помощью тайников-закладок продавал «розничным дилерам» 

22 января 2015, 04:09
Интерпол начал проверку обвинений в адрес Виктора Януковича

Интерпол начал проверку обвинений в адрес Виктора Януковича

Власти Украины обвиняют свергнутого президента в злоупотреблении властью и массовых убийствах во время беспорядков в центре Киева. Число пострадавших с момента обострения столкновений в Киеве составило 1039 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«Запрос, полученный в среду 5 марта 2014 года, 

7 марта 2014, 07:13
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