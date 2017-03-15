Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», сообщает Следственный комитет России. Это первое подобное уголовное дело в следственной практике ведомства, заочно направленное в суд. Самарца сейчас ищут, он объявлен в розыск по линии Интерпола.
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11
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Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
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13 февраля 2017, 05:24
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ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины
«Тольяттиазот» заявил о возобновлении транзита аммиака по территории Украины. Как информирует пресс-служба компании, в настоящее время ТоАЗ и «Укрхимтрансаммиак» согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой тольяттинским заводом надбавки к тарифу, которую Высший административный суд Украины признал незаконной. …
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13 февраля 2017, 04:35
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Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"
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7 февраля 2017, 03:08
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ТоАЗ выиграл спор с Украиной
«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.
Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу …
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17 января 2017, 04:32
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ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку
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22 декабря 2016, 02:12
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«ТольяттиАзот» победил Украину в суде
«ТольяттиАзот» смог доказать в суде незаконность надбавки, которую начислила Украина за транзит аммиака, сообщает компания. Высший административный суд этой страны удовлетворил кассационную жалобу тольяттинского химконцерна на решение двух нижестоящих инстанций. Приказ украинского минэкономразвития о надбавке к тарифу за транзит аммиака …
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30 ноября 2016, 10:58
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В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%
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27 октября 2016, 05:37
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Интерпол ищет 21-летнего наемника из Самары, зачисленного в украинский батальон «Азов»
Артем Широбоков с позывным «Есенин», по данным Интерпола, уехал на Украину в феврале прошлого года и был зачислен гранатометчиком в батальон «Азов». По версии следствия, молодой человек воевал за вознаграждение в размере четырех тысяч гривен. Следственный комитет России заочно предъявил Широбокову …
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29 июня 2015, 04:46
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Наркосбытчик из Самары задержан Интерполом в Казахстане
Областная наркополиция сообщила о задержании фигуранта уголовного дела ОПГ, занимавшейся сбытом героина. Это уроженец казахского города Джамбул, проживавший в Самаре, 52-летний Юрий Чолокиди.
По данным оперативников, он покупал партии наркотиков по 15-20 граммов и потом с помощью тайников-закладок продавал «розничным дилерам» …
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22 января 2015, 04:09
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Интерпол начал проверку обвинений в адрес Виктора Януковича
Власти Украины обвиняют свергнутого президента в злоупотреблении властью и массовых убийствах во время беспорядков в центре Киева. Число пострадавших с момента обострения столкновений в Киеве составило 1039 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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7 марта 2014, 07:13