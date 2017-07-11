Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере до двух тысяч рублей.
Так же задержан предполагаемый организатор притона – 39-летний житель города Самары, который признался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, однако, как установили полицейские, несколько лет назад пытался организовать притон по оказанию интимных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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