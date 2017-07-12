Продолжается поиск инвесторов для стратегического объекта - Сергиевской птицефабрики. Она рассчитана на производство до 150 тысяч тонн мяса птицы, что позволит перекрыть потребности региона. Возможность инвестиций в завершение строительства рассматривают несколько крупных российских компаний и банковских структур. Переговоры велись, в том числе, и в Казани, где завершился форум «Всероссийский День поля», на котором была представлена коллективная экспозиция агропромышленного комплекса Самарской области.
Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
- Мы заключили более 20 контрактов на поставку различных видов техники, а в целом экспозиция Самарской области была признана одной из лучших и получила медаль Всероссийского дня поля.
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Эксперты зафиксировали рекордный отток иностранного капитала из России
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3 июля 2017, 12:14
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3 июля 2017, 12:11
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Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции
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21 июня 2017, 01:21
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Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан
Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
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2 июня 2017, 05:42
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На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела
В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.
По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в …
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8 февраля 2017, 12:14
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В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой
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24 января 2017, 01:32
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Самарский Госфинконтроль выявил нарушения при строительстве птицефабрики
На три миллиона рублей оштрафовано в Самаре общество с ограниченной ответственностью «Европейские биологические технологии» за нарушение условий предоставления государственной субсидии. ОАО получило из бюджета 151 миллион рублей в качестве возмещения затрат на строительство инфраструктурного объекта птицеводческого комплекса. Как следует из …
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7 сентября 2016, 12:50
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Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора
Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора, стало известно корреспондентам Терры из собственных источников. Областные власти ищут новые источники финансирования возведения дорогого агрокомплекса. Ведутся переговоры со Сбербанком и Промсвязьбанком.
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19 августа 2016, 04:26