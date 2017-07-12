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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое 

10 июля 2017, 02:47
«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как 

10 июля 2017, 01:09
Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы

Все деньги «Мира»: о плюсах и минусах новой платежной системы

Национальная платежная система завоевывает внутренний рынок. Причем, не без государственной поддержки. С первого июля все выплаты гражданам из бюджета производятся только на карты с логотипом «Мир». В первую очередь это касается зарплаты сотрудников госучреждений, пенсионных выплат и денежного довольствия военнослужащих. 

7 июля 2017, 05:41
Эксперты зафиксировали рекордный отток иностранного капитала из России

Эксперты зафиксировали рекордный отток иностранного капитала из России

Сокращение инвестиций в российские фонды продолжается. За неделю иностранные инвесторы вывели капиталы на сумму свыше $83 млн, сообщает "Коммерсант".
Специалисты в числе основных причин сложившейся тенденции называют обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», падение цен на нефть и 

3 июля 2017, 12:14
Ученые рекомендуют экзопланеты для инвестиций в недвижимость

Ученые рекомендуют экзопланеты для инвестиций в недвижимость

Специалисты Гарвардского университета назвали подходящую для инвестиций в недвижимость экзопланету. Об очередном исследовании рассказывается на портале arXiv.org.
Руководитель отделения астрономии в Гарварде Абрахам Лоэб советует приобретать недвижимость на планете Proxima b, так как уверен, что цена со временем резко поднимется. 

3 июля 2017, 12:11
Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны 

21 июня 2017, 01:21
Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская 

2 июня 2017, 05:42
На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела

На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела

В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.

По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в 

8 февраля 2017, 12:14
В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

Блогер Нина Дюкова побывала на заброшенной Кротовской птицефабрике. "Она была основана в 1985 году. Располагается в селе Кротовка в 40 километрах от Самары и в 25 - от Кинель-Черкасс, рядом с трассой Самара - Оренбург. Специализировалась на производстве мяса бройлеров. 
24 января 2017, 01:32
Самарский Госфинконтроль выявил нарушения при строительстве птицефабрики

Самарский Госфинконтроль выявил нарушения при строительстве птицефабрики

На три миллиона рублей оштрафовано в Самаре общество с ограниченной ответственностью «Европейские биологические технологии» за нарушение условий предоставления государственной субсидии. ОАО получило из бюджета 151 миллион рублей в качестве возмещения затрат на строительство инфраструктурного объекта птицеводческого комплекса. Как следует из 

7 сентября 2016, 12:50
Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора

Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора

Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора, стало известно корреспондентам Терры из собственных источников. Областные власти ищут новые источники финансирования возведения дорогого агрокомплекса. Ведутся переговоры со Сбербанком и Промсвязьбанком.
Напомним, строительство началось три года назад, но кредитное соглашение с 

19 августа 2016, 04:26
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