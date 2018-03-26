Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.
Развитие застроенных территорий — это такой способ застройки, когда застройщик/инвестор берет на себя обязательство расселить, снести или реконструировать здания, признанные аварийными или включенными в целевые адресные программы. Взамен бизнесмены получают право на застройку освобожденных участков. Подробности и сроки каких-либо работ мэрия пока не уточняет. Сам аукцион состоится 16 апреля.
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