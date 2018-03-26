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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

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Судьбу проекта реконструкции Алма-Атинской решат в областном суде

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Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

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В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

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Самарские женщины встали живым щитом, чтобы защитить свой двор от застройки

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11 июля 2017, 04:52
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В Самаре официально не обманутые дольщики 12 лет ждут квартиры

В Самарской области растет число обманутых дольщиков. По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитывался 21 недострой, то к апрелю 2017-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время 

20 июня 2017, 04:28
В Самарской области московские инвесторы скупают убыточные хозяйства

В Самарской области московские инвесторы скупают убыточные хозяйства

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Сергей Ершов, 
19 марта 2015, 01:31
Погода оказывает влияние на настроение инвесторов

Погода оказывает влияние на настроение инвесторов

Это обосновали ученые из Йельского университета в труде «Влияние погоды на настроение инвесторов». Как выяснили исследователи, ясная погода мотивирует инвесторов на покупку акций, а пасмурная уменьшает желание участвовать в спекуляциях. Ненастье отрицательно сказывается  на количестве действий игроков и уменьшает их желание 

23 января 2015, 05:16
В Самаре на установку памятника рублю потратят миллион

В Самаре на установку памятника рублю потратят миллион

Российскую валюту увековечат. В Самаре на Заводском шоссе установят памятник «Купеческая Самара». Скульптурная композиция будет представлять из себя полуметровую металлическую монету номиналом 1 рубль. На ее изготовление уйдет три-четыре месяца. Памятник будет символизировать историческую мощь Российского государства и особое отношение 

5 марта 2014, 10:21
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