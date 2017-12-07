Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть Урожай, собранный в Самарской области, негде хранить. На сегодняшний день его убрали больше чем с миллиона гектаров - это свыше 95% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Таковы данные минсельхоза. Обильные осадки, прохладная погода в мае и июне благоприятствовали урожаю. …