В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, обрабатывается уже 2 млн 650 тыс га. Из них еще десять лет назад в заброшенном состоянии было свыше 700 тысяч. Свободными сейчас остаются 150-170 тыс га - за них идет настоящая борьба. Цены на участки на пятилетнем максимуме. Стоимость 1 га пашни в регионе доходит до 10 тысяч рублей. Самые дорогие - рядом с областным центром, в степных районах участки доступнее. При этом свои условия диктуют крупные сельхозпроизводители.
Сергей Ершов, зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации: «Даже мелкие и слабые фермеры обязательно поглощаются крупными и успешными предприятиями. И на этих землях ведутся вложения, чтобы через год-два эта площадь могла работать и давать продукцию. Есть несколько вариантов: или же он может купить дополнительные паи, или взять в аренду у пайщиков, хотя это очень сейчас проблематично. С землей все сложнее и сложнее на сегодняшний день, и цена ее будет возрастать, потому что это основное средство производства, и мы видим, что сельское хозяйство на подъеме».
Высокий урожай и цены на большинство сельхозтоваров обеспечили производителям высокие доходы. В Самарской области поставлен абсолютный исторический рекорд: собрано свыше 2 млн тонн зерновых, урожайность картофеля достигла 300 центнеров с гектара. За последние 2 месяца удалось частично решить проблему с вывозом зерна - продано почти 600 тысяч тонн.
Алексей Ульянин, финансовый аналитик: «По законам рыночной экономики капитал притягивает те отрасли, где можно заработать, где можно получить прибыль. Естественно, те предприниматели и инвесторы, которые в поиске находятся, и свободные капиталы, которые присутствуют, были сориентированы на рынок сельхозтоваропроизводителей. Это и привело к повышенному спросу на земельные участки сельхозназначения, в том числе и на территории Самарской области».
По оценкам экспертов, рост стоимости земли продолжится и в 2018 году. Однако не превысит 20%. Потом, когда будут скуплены остатки, рынок должен стабилизироваться.
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