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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

30 июля в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете.
31 июля 2017, 01:08
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Во вторник, 20 июня, в Самаре был посмертно награжден житель города, самарский авиатор Александр Зайцев, погибший при крушении самолета в Хабаровском крае.

Трагедия произошла в июле 2015 года. У военного самолета Ту-95 МС «Медведь» во время патрулирования отказали три двигателя. Пятеро 

21 июня 2017, 10:27
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. 
Церемония вручения прошла  в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

14 сентября 2016, 11:08
Ирина Цветкова вновь избрана председателем Самарского отделения Союза журналистов России

Ирина Цветкова вновь избрана председателем Самарского отделения Союза журналистов России

Такое решение единогласно принято делегатами восемнадцатой отчетно-выборной конференции творческого сообщества области. Ирине Владимировне, как и ранее, на протяжении пяти последних лет удавалось сохранять стабильность профессионального сообщества в Самарской области, отстаивать свободу слова в региональных СМИ и оказывать коллегам поддержку на 

30 июня 2016, 05:19
«ТЕРРА» поздравляет с днем рождения Ирину Цветкову!

«ТЕРРА» поздравляет с днем рождения Ирину Цветкову!

15 марта свой день рождения отметила заслуженный работник культуры, председатель самарской областной организации Союза журналистов России - Ирина Цветкова. Этот пост Ирина Владимировна занимает уже 18 лет и является дважды лауреатом премии «За организацию творческой работы в региональных союзах журналистов».
17 марта 2014, 05:43
Определились номинанты акции «Благородство»

Определились номинанты акции «Благородство»

Общественный совет региональной акции «Благородство» озвучил имена шестидесяти номинантов – самарцев, которые бескорыстно совершают добрые и благородные поступки. Например, заслуженный артист России Олег Белов после инсульта организовал музыкальные спектакли для детей с ограниченными возможностями. Для ребят представления стали бесплатными. 16 

1 ноября 2013, 10:25
В Самаре почтили память ушедших из жизни журналистов

В Самаре почтили память ушедших из жизни журналистов

Во вторник, 14 мая, в Троице-Сергиевом храме вспоминали ушедших из жизни работников СМИ. День поминовения в Самаре проводится с 1996 года. Тогда в книге памяти, которую ведёт областной Союз журналистов, насчитывалось около ста фамилий, сейчас список длиннее в 4 раза.

14 мая 2013, 05:06
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