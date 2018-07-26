Во вторник, 14 мая, в Троице-Сергиевом храме вспоминали ушедших из жизни работников СМИ. День поминовения в Самаре проводится с 1996 года. Тогда в книге памяти, которую ведёт областной Союз журналистов, насчитывалось около ста фамилий, сейчас список длиннее в 4 раза. …