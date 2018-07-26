Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили на медиафоруме, посвященном 100-летию "Союза журналистов России", который прошел в этот четверг в губернской столице. Напомним, реготделение организации Ирина Цветкова возглавляет уже более 20 лет.
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