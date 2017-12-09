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Материалы по теме:

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре сотрудники прокуратуры проведут проверку в одном из частных детских садов Кировского района. В надзорное ведомство обратились родители детей. Мама одного из воспитанников сообщила, что её сына заставляли мыть унитазы. По словам молодой женщины, мальчик рассказал: не смог уснуть; 
6 декабря 2017, 09:22
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
При этом, по данным социологов, 

4 декабря 2017, 02:10
В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП

В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП

В понедельник, 25 сентября, в Самаре произошло ДТП на Московском шоссе. На участке между улицами Луначарского и Киевской столкнулись фура и еще одна машина. В результате большегруз полностью перекрыл проезжую часть. По предварительным данным, фура задела другую машину при повороте. 
25 сентября 2017, 11:49
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

В понедельник, 19 июня, в самарских пабликах в социальных сетях появилось сообщение о пробке на «стромиловском кольце». Затор образовался на дороге к селу Подстепновка в районе Стромиловского кладбища. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов останавливают водителей для «контроля» трезвости.
19 июня 2017, 09:42
В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

Во вторник, 13 июня, в Самаре в результате ДТП образовалась пробка на Красноглинском шоссе в районе домов ЭМО, сообщили очевидцы в социальных сетях. На дороге перевернулся легковой автомобиль «Лада Гранта». Автор сообщения опубликовал фото.

«ДТП на Красноглинском шоссе, около 
13 июня 2017, 04:01
МВД Москвы разыскивает пляшущего полицейского

МВД Москвы разыскивает пляшущего полицейского

В ГУ МВД Москвы устанавливают личность полицейского, который сегодня стал настоящей звездой Интернета. Автовладельцы, стоящие в пробке на Площади трех вокзалов, сняли на видео, как страж порядка артистично исполнил танец прямо на посту под аплодисменты и свист. Сотрудник полиции в 
28 декабря 2014, 07:25
В губернии объявлено в розыск 369 детей

В губернии объявлено в розыск 369 детей

За 3 месяца 2013 года в Самарской области было объявлено в розыск 369 детей, заявил замначальника областного МВД Николай Турбовец. Речь идет об убежавших из приютов, детдомов и покинувших родительский дом. Из числа находившихся в розыске было найдено 320 человек. 

26 апреля 2013, 04:16
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