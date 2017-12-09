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В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы
Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей …
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8 декабря 2017, 04:49
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Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг
Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
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7 декабря 2017, 05:16
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В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы
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6 декабря 2017, 09:22
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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00
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ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян
Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
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4 декабря 2017, 02:10
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В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП
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25 сентября 2017, 11:49
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
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29 июня 2017, 09:52
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Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме
В понедельник, 19 июня, в самарских пабликах в социальных сетях появилось сообщение о пробке на «стромиловском кольце». Затор образовался на дороге к селу Подстепновка в районе Стромиловского кладбища. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов останавливают водителей для «контроля» трезвости.
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19 июня 2017, 09:42
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В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе
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13 июня 2017, 04:01
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МВД Москвы разыскивает пляшущего полицейского
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28 декабря 2014, 07:25
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В губернии объявлено в розыск 369 детей
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26 апреля 2013, 04:16