Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.

В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, …