Дело генерала: почему блестящая карьера Александра Реймера оборвалась так внезапно? "ТЕРРА" продолжает следить за судьбой экс-руководителя областного ГУВД Александра Реймера - его имя фигурирует в финансовом скандале на 10 млрд руб. Нарушения, обнаруженные в Федеральной службе исполнения наказаний, приходятся на тот период, когда ведомство возглавлял теперь уже опальный генерал, назначенный …