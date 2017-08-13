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«Евразийская корпорация автовокзалов» отсудила у мэрии Самары 2,6 млн рублей
«Евразийская корпорация автовокзалов», считающаяся аффилированной предпринимателю Фэние Хакимовой, выиграла судебные разбирательства с мэрией Самары. Как говорится в материалах областного арбитражного суда, спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью более …
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11 августа 2017, 03:48
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С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за …
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10 августа 2017, 11:41
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За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор
Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет …
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10 августа 2017, 10:00
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Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей
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10 августа 2017, 09:33
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Скандал в самарской колонии: женщин заставляли работать сверх нормы и по ночам
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8 августа 2017, 01:52
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Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?
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20 июля 2017, 07:16
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В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи
В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество …
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19 июля 2017, 08:02
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Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные
В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН …
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22 июня 2017, 08:00
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У МВД Самарской области новый начальник
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18 июня 2017, 07:42
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Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей
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15 июня 2017, 06:06
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Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет
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14 июня 2017, 05:53
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Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей
Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
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13 июня 2017, 02:57
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В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам
Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в запрещенную в нашей стране организацию "Правый сектор". …
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8 июня 2017, 09:58
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Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ
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7 июня 2017, 08:52
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Рожденные в неволе
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1 июня 2017, 05:09
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В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту
В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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27 мая 2017, 01:48
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Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет
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23 мая 2017, 11:47
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Смерть под замком: В камере спецприемника повесился задержанный
19 мая во время обхода камер специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту, при Управлении МВД РФ по г. Самаре полицейские обнаружили задержанного без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина повесился - покончил жизнь самоубийством при помощи постельного белья.
Это был …
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19 мая 2017, 10:32
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СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы
13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись …
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14 мая 2017, 11:04
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В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО
Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. …
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3 апреля 2017, 07:26
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Суд продлил арест экс-главе ФСИН Реймеру на полгода
Сегодня в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 2 миллиардов 700 миллионов рублей при закупке электронных браслетов. На скамье подсудимых - экс-директор ФСИН России Александр Реймер и его заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП «ЦИТОС» Виктор Определенов. …
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23 августа 2016, 07:01
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Дело генерала: почему блестящая карьера Александра Реймера оборвалась так внезапно?
"ТЕРРА" продолжает следить за судьбой экс-руководителя областного ГУВД Александра Реймера - его имя фигурирует в финансовом скандале на 10 млрд руб. Нарушения, обнаруженные в Федеральной службе исполнения наказаний, приходятся на тот период, когда ведомство возглавлял теперь уже опальный генерал, назначенный …
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1 апреля 2013, 06:06
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Экс-глава самарской облполиции Александр Реймер – в центре скандала ФСИН
Финансовый скандал в Федеральной службе исполнения наказаний России, где фигурирует имя экс-главы ведомства и бывшего начальника самарского областного главка Александра Реймера, набирает обороты. Возбуждено два уголовных дела по факту хищений, более 1000 сотрудников по всей стране привлечены к дисциплинарной ответственности …
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29 марта 2013, 01:08
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Подписи экс-главы областной полиции Александра Реймера проверят
Следственный комитет России подозревает экс-главу федеральной службы исполнения наказаний и бывшего начальника ГУВД Самарской области Александра Реймера в причастности к афере с электронными браслетами для заключенных. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку. Как сообщается на сайте комитета, между ФСИН России и …
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27 февраля 2013, 11:50