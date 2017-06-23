В Кировский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжесотрудница мэрии присвоила более 11 миллионов рублей для соцвыплат. В деле 34 эпизода.
Преступления были совершены с сентября 2012 по апрель 2016 года. Обвиняемая, по версии следствия, выдавала себя за сотрудницу мэрии, и предлагала людям помощь в оформлении документов на участие в госпрограммах «Молодая семья», «Земля», «Помощь малому бизнесу», «Субсидирование строительства», «Строительство индивидуального дома», «Расширение жилой площади для малоимущих». Полученные по социальными программам деньги люди так и не получили. Всего в деле 26 потерпевших, сообщили в прокуратуре Самарской области.
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