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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Парк в плачевном состоянии

Парк в плачевном состоянии

Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе "Самара ру" делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - 

20 июня 2017, 06:36
Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я 
20 июня 2017, 07:42
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на 

19 июня 2017, 06:11
Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Исследователи из Южной Кореи передали якутским коллегам двух щенков якутской лайки, которые были клонированы. На протяжении почти десяти лет клуб любителей охотничьих собак «Байанай» ведет работу по возрождению аборигенной породы лаек. Как считалось, этот вид фактически полностью вымер в 1950-е 

14 июня 2017, 11:25
Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
Специализированная одежда для четвероногих производится для 

14 июня 2017, 08:19
Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

В Самаре появились специальные аппараты с бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов.  Пока есть только четыре таких ящика, они установлены в Ленинском районе – на Никитинской площади, а также на улицах Клинической и Садовой. Инициатива поступила от местной молодежи. Для реализации 
9 июня 2017, 07:00
Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. 

8 июня 2017, 05:23
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

В ГУ МВД России по Самарской области опровергли информацию о ДТП на Южном мосту. В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях в пабликах, посвященных Самаре и Новокуйбышевску, появились сообщения, что Южный мост якобы обрушился и с него упал пассажирский микроавтобус. 

24 апреля 2017, 02:35
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
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