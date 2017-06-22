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Парк в плачевном состоянии
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20 июня 2017, 06:36
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
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20 июня 2017, 07:57
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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?
Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я …
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20 июня 2017, 07:42
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Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове
Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на …
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19 июня 2017, 06:11
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Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку
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14 июня 2017, 11:25
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Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных
Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
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14 июня 2017, 08:19
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Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов
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9 июня 2017, 07:00
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Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц
Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
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8 июня 2017, 05:23
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В США курьеров заменят собаки-роботы
В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
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28 апреля 2017, 04:49
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Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком
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24 апреля 2017, 02:35
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На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя
На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.
«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной …
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24 апреля 2017, 01:00