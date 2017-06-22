В Самаре появились специальные аппараты с бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов. Пока есть только четыре таких ящика, они установлены в Ленинском районе – на Никитинской площади, а также на улицах Клинической и Садовой. Инициатива поступила от местной молодежи. Для реализации …