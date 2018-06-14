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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

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К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
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10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Болельщики уже 

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Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности могут закрыть три крупных торговых центра. Прокуратура обратилась в суды с исками о полной приостановке деятельности объектов. Речь идет о торговых центрах холдинга «Виктор и Ко» - «Московский», «Космопорт» и «МегаСити», пишет газета 
21 мая 2018, 05:36
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

19 апреля 2018, 05:28
В Самаре оштрафовали мужчину, снимавшего Волгу с квадрокоптера

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Как отмечается, гражданин таким образом нарушил правила использования воздушного пространства. Согласно существующим правилам, он был обязан перед съемкой направить соответствующее 

26 мая 2017, 10:48
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