В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.
Напомним, ЧМ стартует 14 июня. В рамках этого в Самаре на площади Куйбышева пройдет официальное открытие фестиваля болельщиков FIFA. Для зрителей приготовлена развлекательная программа, в рамках которой выступит группа ДДТ. Также, на большом экране пройдет трансляция матча-открытия между сборными России и Саудовской Аравии.
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