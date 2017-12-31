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Под Тольятти разнорабочий украл две тонны семечек на 10 тысяч рублей
В Самарской области разнорабочий украл почти две тонны семечек, сообщили в правоохранительных органах. Преступление было совершено под Тольятти, в селе Севрюкаево Ставропольского района. Семена подсолнечника пропали из ангара. Полицейские выяснили, что вор пролез в помещение через окно, отогнув лист фанеры. …
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26 декабря 2017, 02:16
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Мэрия Самары взяла на контроль висящее на проводе ведро
Мэрия Самары совместно с департаментом городского хозяйства решает, как убрать висящее на проводе ведро на одной из улиц.
Все началось с комментария пользователя alex_tesla в Твиттере: юзер спросил, можно ли убрать ведро, висящее на проводе на высоте 9-этажного дома …
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24 декабря 2017, 03:30
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В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло
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22 декабря 2017, 11:15
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В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты
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19 декабря 2017, 01:35
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В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке
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18 декабря 2017, 10:58
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Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у …
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15 августа 2017, 11:34
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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды
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8 марта 2017, 04:43
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В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео
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5 ноября 2016, 10:31
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У москвича под угрозой смерти отобрали две ёлки и гирлянду
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26 декабря 2014, 01:26