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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

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Сызрань снова

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В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

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В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео

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У москвича под угрозой смерти отобрали две ёлки и гирлянду

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26 декабря 2014, 01:26
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