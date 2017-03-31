Банкротство «Самарского дома печати», начавшееся еще в 2009 году, может завершиться через месяц, говорится в сообщении на сайте областного арбитража. Такое решение принято для исполнения всех необходимых ликвидационных процедур. С соответствующим ходатайством в суд обратился конкурсный управляющий организации. В материалах дела отмечается, что «завершены мероприятия по реализации имущества должника и расчетам с кредиторами». Как уже сообщала «ТЕРРА», имущественный комплекс бывшей типографии из 11 зданий и 4-х земельных участков удалось продать только с четвертого раза. Победителем аукциона стала ульяновская фирма «Плазма», предложившая за объект около 100 млн рублей. При этом торги стартовали на отметке 646 млн. Впоследствии были выплачены долги по зарплате бывшим сотрудникам СДП.
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В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество
В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. …
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31 марта 2017, 12:11
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В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом
Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
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30 марта 2017, 11:59
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В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом
Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Виктора Развеева - бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов». Такое решение было принято на основании заявления самого Развеева. Согласно материалам дела, в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на …
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28 марта 2017, 01:53
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В Самаре вынесли приговор экс-главе областного Управления Росприроднадзора Александру Тергалинскому
По версии обвинения, он подписал неправомочный документ, что привело к возникновению экологической угрозы.
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27 марта 2017, 04:45
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Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары
Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
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27 марта 2017, 03:39
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Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами
Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.
Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении …
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22 марта 2017, 04:31
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Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.
Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году …
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22 марта 2017, 04:21
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Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет
Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы …
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9 марта 2017, 03:39
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Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей
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6 февраля 2017, 03:31
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Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу
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31 января 2017, 06:21
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Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей
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30 января 2017, 12:45