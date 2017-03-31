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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. 

31 марта 2017, 12:11
В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
В отношении бизнесмена открыто конкурсное производство, эти сведения есть в 

30 марта 2017, 11:59
В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом

В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Виктора Развеева - бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов». Такое решение было принято на основании заявления самого Развеева. Согласно материалам дела, в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на 

28 марта 2017, 01:53
В Самаре вынесли приговор экс-главе областного Управления Росприроднадзора Александру Тергалинскому

В Самаре вынесли приговор экс-главе областного Управления Росприроднадзора Александру Тергалинскому

По версии обвинения, он подписал неправомочный документ, что привело к возникновению экологической угрозы.
55-летний Александр Тергалинский работал в сфере охраны окружающей среды без малого четверть века. В 2012-м возглавил Управление Росприроднадзора по Самарской области, но уже через полгода был отправлен 

27 марта 2017, 04:45
Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
В 2013 году находящаяся на этой территории Городская 

27 марта 2017, 03:39
Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.

Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении 
22 марта 2017, 04:31
Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.

Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году 

22 марта 2017, 04:21
Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы 

9 марта 2017, 03:39
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
Бывшие работники издательства

Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу

Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже 

31 января 2017, 06:21
Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выяв­ления победителя в форме 

30 января 2017, 12:45
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