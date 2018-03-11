Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями? Жители Самары пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Общественники и горожане сообщили о нехватке дорожных знаков, самые большие претензии предъявили к режиму работы светофоров.

Проверить, как на самом деле организовано движение на одной из главных магистралей областного центра …