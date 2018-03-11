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«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе
Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
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8 марта 2018, 05:52
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Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
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7 марта 2018, 09:40
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Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?
Жители Самары пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Общественники и горожане сообщили о нехватке дорожных знаков, самые большие претензии предъявили к режиму работы светофоров.
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3 марта 2018, 05:32
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Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение …
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28 февраля 2018, 10:29
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Областной Минтранс накажут за лишние сваи
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в …
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22 января 2018, 05:03
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Минтранс зовет самарцев обсудить движение по Московскому шоссе
В Самаре в здании областного министерства транспорта и автомобильных дорог состоится встреча с общественностью, посвященная вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на Московском шоссе. Как уже сообщала «ТЕРРА», в рамках подготовки к ЧМ-2018 проводится реконструкция девятикилометрового участка Московского шоссе от проспекта …
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16 января 2018, 03:21
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Минтранс РФ и Росавтодор решили не перекрывать федеральные трассы
Минтранс России и Росавтодор приняли решение отказаться от ежегодного временного ограничения движения на федеральных трассах, связанного со снижением несущей способности автомобилей. Речь идет о введении так называемой «допустимой нагрузки на ось». Она применяется в целях сохранения дорожного полотна в сложных …
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12 января 2018, 09:03
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Мэрия Самары заплатит областному минтрансу более 22 млн
Областное министерство транспорта и автомобильных дорог взыскало с администрации Самары более 22 миллионов рублей. Соответствующее решение принял арбитражный суд. В 2015 году мэрии была предоставлена субсидия в размере 190 миллионов рублей на обновление муниципального парка автотехники, речь шла о приобретении …
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11 января 2018, 06:13