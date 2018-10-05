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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические 

22 августа 2018, 10:14
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.

Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в 
23 июля 2018, 04:40
Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен

Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен

Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два 

20 июня 2018, 11:17
Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

19 мая чиновники областного Минтранса совершили инспекционный объезд совместно с подрядчиками и областного казенного предприятия "АСАДО".

По итогам объезда, подрядчикам дано поручение съезды для маломобильных граждан переделать, приведя их в соответствие с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на 
19 мая 2018, 04:08
Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

В Самаре спасают туи, высаженные вдоль Московского шоссе. Речь идет об участке главной городской магистрали, где проводилась реконструкция в рамках подготовки к ЧМ-2018. На придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников, 3 тысячи других кустов и деревьев, в том числе 

17 мая 2018, 10:46
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

24 апреля 2018, 12:33
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
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