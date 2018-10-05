Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской 19 мая чиновники областного Минтранса совершили инспекционный объезд совместно с подрядчиками и областного казенного предприятия "АСАДО".



По итогам объезда, подрядчикам дано поручение съезды для маломобильных граждан переделать, приведя их в соответствие с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на …