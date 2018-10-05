Еще один член областного правительства избавился от приставки «врио». Свой пост сохранил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. Отмечу, сейчас с приставками врио по-прежнему работают Дмитрий Шляхтин (Минспорта), Александр Ларионов (Минлесхоз), Владимир Пылев (Минобрнауки), Александр Баландин (Минстрой), Сергей Филиппов (Министерство культуры), Геннадий Гридасов (Минздрав) и Николай Брусникин (Минпром) . Впрочем, последнему эту должность предложил занять сам Дмитрий Азаров, поэтому эксперты не думают, что в министерстве промышленности в ближайшее время будут какие-то перестановки.
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