Сегодня на Грушинской поляне Мастрюковских озер завершается пятый молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». Грантовый фонд объемом 11 миллионов рублей распределен между лучшими проектами десяти тематических смен. В чем особенности юбилейного слета талантливой молодежи Поволжья?
Ключевое событие дня - окончание работы конвейера проектов. Защиту претендентов на гранты первой степени принимали президент Ингушетии Герой России Юнус-Бек Евкуров, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе:
- У них получилось, доказали свою эффективность. По идее, дальше мы должны подхватывать. Это должно распространяться на системной основе. То есть, если проект признан эффективным, он не должен сам по себе заглохнуть.
В прошлом году проект Елены Недялковой «Патриотический десант» занял третье место в своей тематической смене. 150 тысяч рублей гранта ушли на необходимую литературу и организацию исторического квеста для школьников старших классов. Сейчас реализацию проекта безвозмездно продолжают волонтеры, а Елена приехала на юбилейную «IВолгу» уже в качестве инструктора.
Елена Недялкова, инструктор форума «IВолга-2017»:
- А кто, если не мы? Если мы знаем свою историю - значит, мы будем делать дальше, чтобы эта история была достойной. И мы как ниточка из прошлого в будущее сейчас - вот мы, подростки, молодежь, должны школьникам эмоционально информацию эту преподнести, потому что учителя – они все же по учебникам, а мы - как пример.
Конкурс на получение гранта для реализации проекта на пятой, юбилейной «iВолге» составил шесть человек на место. В форуме молодежи Поволжья приняли участие делегации из различных стран мира, а смена "Инновации и техническое творчество" имеет федеральный статус. Авторы лучших проектов будут названы уже вечером, в ходе торжественной церемонии закрытия «IВолги», рассказ о которой - в следующих выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА».