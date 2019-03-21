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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах
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20 марта 2019, 01:41
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу
Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.
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20 марта 2019, 08:40
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В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри
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19 марта 2019, 11:10
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В Самаре родилась вторая тройня
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21 февраля 2019, 12:23
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Елена Лапушкина поздравила молодых мам в больнице им. Пирогова
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9 января 2018, 06:52
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Минтруд придумал подарки для будущих россиян
Министерство труда России предложило делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Соответствующий пункт прописан в плане основных мероприятий к «Десятилетию детства», составленном ведомством. Предполагается, что ответственными за его реализацию будут субъекты федерации. Ожидается, что подарки станут вручать матерям при выписке …
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20 октября 2017, 07:08
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Минтруд предложил делать подарки от государства каждому новорожденному
В Министерстве труда России выступили с инициативой делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Об этом рассказывают "Известия".
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20 октября 2017, 09:15
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В Сызрани родился малыш весом почти 5,5 килограмма
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30 сентября 2017, 02:51
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Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»
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1 августа 2017, 06:12
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В Самаре начался бум тройняшек
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1 августа 2017, 05:06
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Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз
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23 июня 2016, 04:20
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