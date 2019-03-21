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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

С наступлением весны лед на реках в Самарской области начал таять. В Тольятти подростки нашли экстремальное развлечение и катаются на льдах в Федоровке. Очевидец опубликовал фотоснимок в соцсетях - на нем видно, как человек стоит на льдине и отталкивается от 
20 марта 2019, 01:41
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному 
20 марта 2019, 08:40
В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

Невероятный случай произошел в Колумбии: жительница города Барранкилья Моника Вега родила ребенка с зародышем внутри. На одном из УЗИ врачи нашли в теле семимесячного плода массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Эта аномалия называется fetus in fetu — 
19 марта 2019, 11:10
В Самаре родилась вторая тройня

В Самаре родилась вторая тройня

В пятницу, 22 февраля, из перинатального центра больницы имени Середавина в областной столице выписывается вторая в этом году тройня - два мальчика и девочка. Малыши родились на свет в январе и находились под наблюдением специалистов. 

- Завтра у нас снова 
21 февраля 2019, 12:23
Елена Лапушкина поздравила молодых мам в больнице им. Пирогова

Елена Лапушкина поздравила молодых мам в больнице им. Пирогова

Глава Самары Елена Лапушкина в Новогодние каникулы поздравила новоиспеченных мам с рождением первых в новом году детей и подарила им денежные сертификаты на 10 тысяч рублей каждый. Это материальная помощь от городской администрации. Кроме того, теперь даже за рождение первого 

9 января 2018, 06:52
Минтруд придумал подарки для будущих россиян

Минтруд придумал подарки для будущих россиян

Министерство труда России предложило делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Соответствующий пункт прописан в плане основных мероприятий к «Десятилетию детства», составленном ведомством. Предполагается, что ответственными за его реализацию будут субъекты федерации. Ожидается, что подарки станут вручать матерям при выписке 

20 октября 2017, 07:08
Минтруд предложил делать подарки от государства каждому новорожденному

Минтруд предложил делать подарки от государства каждому новорожденному

В Министерстве труда России выступили с инициативой делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Об этом рассказывают "Известия".
Такое предложение прописано в проекте плана ряда мероприятий к Десятилетию детства, разработанного министерством. Как отмечается, ответственными за воплощение задумок в жизнь станут 

20 октября 2017, 09:15
В Сызрани родился малыш весом почти 5,5 килограмма

В Сызрани родился малыш весом почти 5,5 килограмма

Крупный малыш весом 5,370 кг появился на свет в четверг, 28 сентября. По словам мамы новорождённого, роды прошли хорошо, не прибегая к кесареву сечению.

- Малыш появился на свет в перинатальном центре ЦГБ Сызрани. Его вес составил 5,370 кг, 
30 сентября 2017, 02:51
Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью, он работал на износ. В день, когда малышам исполнилось 5 месяцев, мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со 

1 августа 2017, 06:12
В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи и их московские коллеги борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз. В мае женщина с помощью кесарева сечения родила здоровых мальчиков, но у нее самой отказали сразу несколько органов. Опасаясь худшего, друзья и родственники молодой мамы 

23 июня 2016, 04:20
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