В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и столкнулся с другой иномаркой - Hyundai. Травмы различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних детей - восьми и двенадцати лет. Еще три человека - водители и пассажир одного из транспортных средств - доставлены в больницу.
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