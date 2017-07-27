6
27
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888       888    d8P   8888888888                 8888888888           
 d88P  Y88b  888       888   d8P    888                        888                  
 Y88b. d88P  888       888  d8P     888                        888                  
  "Y88888"   88888b.   888d88K      8888888     88888b.d88b.   8888888      .d8888b 
 .d8P""Y8b.  888 "88b  8888888b     888         888 "888 "88b  888         d88P"    
 888    888  888  888  888  Y88b    888         888  888  888  888         888      
 Y88b  d88P  888 d88P  888   Y88b   888         888  888  888  888         Y88b.    
  "Y8888P"   88888P"   888    Y88b  888         888  888  888  888          "Y8888P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель 

25 июля 2017, 05:08
Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. 
25 июля 2017, 02:27
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В понедельник, 24 июля, в Самаре перевернулся грузовик, сообщили очевидцы в социальной сети. ДТП произошло на пересечении улиц Солнечной и Шверника. Машина была загружена песком.

«Водитель в порядке. На дорогу солярка только с баков вытекла», - рассказал очевидец. Он 
24 июля 2017, 11:30
В ДТП под Сызранью пострадали 7 человек

В ДТП под Сызранью пострадали 7 человек

Причиной аварии, по предварительным данным ГИБДД, стало нежелание водителя иномарки уступить дорогу. Водитель легковушки марки Nissan поворачивал с правой обочины и не пропустил вперед Volkswagen. Последняя машина двигалась в попутном направлении, и по правилам дорожного движения водитель японского авто 
24 августа 2016, 08:17
В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

За минувшие сутки в Куйбышевском районе Самары произошло два ДТП, в котором пострадали дети-пешеходы.

Информация о первом ДТП поступила в полицию 15 августа в 13 часов 30 минут. На улице Восстания 40-летняя автоледи на автомобиле «Ниссан Примера» сбила 11-летнего мальчика, ехавшего 

16 августа 2016, 02:55
В ДТП в Самаре ранены две 16-летние девочки

В ДТП в Самаре ранены две 16-летние девочки

В Советском районе Самары в ДТП пострадали дети - две 16-летние школьницы. Девочки попали под иномарку, которую ударил другой автомобиль.

ДТП произошло 8 августа в десятом часу вечера. На улице Стара-Загора столкнулись две иномарки Mitsubishi Montero и Toyota Corolla. 
9 августа 2016, 01:56
В Самарской области в ДТП на М-5 пострадали 6 человек

В Самарской области в ДТП на М-5 пострадали 6 человек

В Сергиевском районе Самарской области 7 августа столкнулись автомобили Ford и Geely. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». Есть раненые, в том числе пострадали дети.

В воскресенье, 7 августа, утром, на трассе М-5 «Урал» (территория Сергиевского района Самарской области) столкнулись две 

8 августа 2016, 10:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна