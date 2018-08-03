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Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб
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2 августа 2018, 11:24
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Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом
За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация …
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2 августа 2018, 09:53
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В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу
Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема …
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1 августа 2018, 07:53
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Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП
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1 августа 2018, 12:48
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В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента
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31 июля 2018, 04:39
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Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
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6 июля 2018, 09:52
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Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре
Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет …
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2 июля 2018, 12:33
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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары
В Самаре врачу анестезиологу-реаниматологу из стоматологической клиники предъявлено обвинение в смерти ребенка. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК Российской Федерации. Родители привезли 5-летнего мальчика из Новокуйбышевска для лечения в стоматологической клинике в центре Самары. Причиной смерти, по …
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26 марта 2018, 06:30
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Скоро кушать будет нечем: сызранцам стали не по карману «платные» зубы
Жители Сызрани стали все больше экономить на лечении зубов, передаёт «КТВ-Луч». Подобную тенденцию, которая наблюдается в последние несколько лет, отмечают в Сызранской стоматологической поликлинике. По словам главврача Андрея Емелина, спрос на платные стоматологические услуги упал из-за неблагоприятной экономической ситуации …
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13 февраля 2018, 11:42
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За смерть ребенка самарская стоматологическая клиника заплатит 140 тысяч рублей
Самарскую стоматологическую клинику «Практик», где во время приема умер пятилетний мальчик, оштрафовали. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Родители привели ребенка лечить кариес. Ему сделали общее обезболивание и ввели в состояние медикаментозного сна. После этого у малыша нарушился сердечный ритм. …
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20 октября 2017, 10:59