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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
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26 ноября 2018, 01:57
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани
19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.
Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. …
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19 ноября 2018, 03:12
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В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»
В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся …
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7 сентября 2018, 10:02
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В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.
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1 сентября 2018, 10:15
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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
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15 августа 2018, 01:50