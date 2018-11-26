2
21
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.

Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. 
19 ноября 2018, 03:12
В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он  разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся 
7 сентября 2018, 10:02
В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.

В это воскресенье на ТЕРРА РЕН ТВ появится Земфира.

Земфира – один из самых закрытых и загадочных персон на российской музыкальной сцене. Она практически не даёт интервью и предпочитает не участвовать в съёмках телевизионных программ. У зрителей ТЕРРА РЕН ТВ есть редкая возможность увидеть певицу на федеральном телеканале, посмотрев 

1 сентября 2018, 10:15
Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – Андрея 
15 августа 2018, 01:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх