Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.

«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной …