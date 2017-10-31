30 тысяч долларов и золотой слиток стали добычей злоумышленника, который ограбил офис компании «Волгатрансстрой-Метро» на улице Луначарского. По предварительной версии, преступление было совершено между четырьмя часами дня минувшей субботы и семью утра понедельника. Неизвестный смог открыть окно в помещении, проник внутрь и вынес оттуда сейф со всем содержимым. В том числе там были документы, связанные с предстоящими торгами по «Алабинской». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
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