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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
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