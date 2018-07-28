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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника 
27 июля 2018, 04:36
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе

Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе

Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и Магистральной в областной столице, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин 
26 июля 2018, 12:32
Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции

Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции

25 июля его сотрудники пройдут первый инструктаж.
25 июля 2018, 03:30
Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения 
18 июля 2018, 02:59
В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на городскую мэрию, 
16 мая 2018, 11:53
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
В Самаре нашли временный дом для лебедей

В Самаре нашли временный дом для лебедей

Девять лебедей, которые остались без постоянного жилища из-за реконструкции в парке 50-летия Октября (парк Металлургов), поселили во временном доме. Напомним, сначала их отправили в парк Гагарина. Но птицы остались без теплого помещения для зимовки. Активисты организовали в сети сбор подписей 
8 ноября 2017, 01:20
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