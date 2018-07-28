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В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера
На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника …
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27 июля 2018, 04:36
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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе
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26 июля 2018, 12:32
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Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции
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25 июля 2018, 03:30
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Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре
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18 июля 2018, 02:59
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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»
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16 мая 2018, 11:53
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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В Самаре нашли временный дом для лебедей
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8 ноября 2017, 01:20