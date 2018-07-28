Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения … «Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения