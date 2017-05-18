Конюшня в парке Металлургов осталась без крыши над головой. Арбитражный суд Самарской области вынес решение в пользу Муниципального учреждения "Парки Самары". Частный конный клуб Солнечный остров под руководством Анны Парабиной должен покинуть территорию и освободить ее от "загона", "манежа", "хозяйственных построек" в парке культуры и отдыха 50-летия Октября. Изначально истец просил взыскать с Парабиной еще и денежные средства в размере 249 587 рублей, однако это требование суд оставил без внимания. Напомню, как уже рассказывала "Терра", частный конный клуб Солнечный остров переехал в парк Металлургов из Загородного в 2012 году. Проблемы начались в октябре 2016го , когда истек срок договора частников с администрацией парка. Новый документ так и не был подписан. МАУ потребовало демонтировать постройки и привести занимаемый участок в надлежащее санитарное состояние. Требования властей связано с проведением в городе чемпионата мира в 2018 году. В рамках подготовки к ЧМ-2018 должна появиться концепция развития парка, а затем место отдыха должны благоустроить, провести необходимые коммуникации, утилизировать отходы.
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