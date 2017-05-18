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Материалы по теме:

"Парки Самары" задолжали за труд осужденных

Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. 

8 февраля 2017, 04:22
Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. В травмпункты и поликлиники с начала сезона обратились уже почти 3 тысячи жителей региона. Каждый пятый исследованный кровосос заражен вирусом энцефалита. Терять бдительность опасно для жизни. Тем более, что подцепить клеща 
26 мая 2016, 08:05
В Самаре высадят 10 000 цветов за 3,6 млн рублей

В Самаре высадят 10 000 цветов за 3,6 млн рублей

Цветы в самарских парках и скверах на общую сумму в 3 миллиона 600 тысяч рублей высадит компания «АгроИмпорт». Она стала победителем конкурса, объявленного на сайте госзакупок муниципальным предприятием «Парки Самары». Согласно техзаданию, подрядчику до 20 мая нужно высадить свыше 10 

16 мая 2016, 03:39
Желающих украсить Самару цветами за 4 млн рублей пока не нашли

Желающих украсить Самару цветами за 4 млн рублей пока не нашли

В Самаре признали несостоявшимся аукцион по выбору подрядчика для высадки цветов в городских парках. Заявок на конкурс подано не было, сообщается на портале госзакупок. Торги проводило муниципальное предприятие «Парки Самары», которое предложило за 4 миллиона рублей произвести посадку в 9 
29 марта 2016, 03:49
В Самаре сгорели 4 лошади и пострадал охранник

В Самаре сгорели 4 лошади и пострадал охранник

Оборвались 4 жизни. Госпожнадзор расследует причины пожара, в котором  в ночь на 20 февраля погибли лошади конно-спортивного клуба "Будённовец", расположенного на территории парка "Дружба". Полностью выгорела конюшня площадью 70 кв. м.

Пожар в конно-спортивном клубе начался около полуночи. Пожарных вызвали проезжавшие 

21 февраля 2013, 12:42
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