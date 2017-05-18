Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках? В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. В травмпункты и поликлиники с начала сезона обратились уже почти 3 тысячи жителей региона. Каждый пятый исследованный кровосос заражен вирусом энцефалита. Терять бдительность опасно для жизни. Тем более, что подцепить клеща …