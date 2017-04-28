В пятницу, 28 апреля, в Самаре эвакуировали воспитанников и персонал детского сада на 18-м километре Московского шоссе. Днем в учреждении произошло задымление, передает «Волга-Ньюс».
Еще до приезда пожарных, педагоги покинули помещение вместе с детьми. Выяснилось, что горелым запахло из-за замыкания электропроводки. Пожара не было.
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