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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

В пятницу, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение из самарского банка. В офисе на улице Чкалова был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная коробка. На место ЧП направили группу силовиков. Была проведена эвакуация.  

Находку обследовали  специалисты. По их 
14 апреля 2017, 02:18
В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В пятницу, 7 апреля, в Самаре из здания главпочтамта на улице Ленинградской эвакуировали людей. В помещении обнаружили подозрительный предмет – бесхозный пакет. Сообщение поступило в полицию в 11:25.

На улицу вывели около ста человек. Помещение обследовали с помощью специальных 
7 апреля 2017, 01:16
В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.

"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - 
26 января 2017, 02:30
В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По 
27 декабря 2016, 09:26
В блогах: детский сад на улице Фрунзе

В блогах: детский сад на улице Фрунзе

Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и 
23 декабря 2016, 11:09
В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и 

23 декабря 2016, 11:51
В Самаре построят православный детский сад

В Самаре построят православный детский сад

Жители Самары в ходе публичных слушаний одобрили строительство на улице Лейтенанта Шмидта детского сада с религиозным уклоном. С инициативой создания подобного дошкольного учреждения выступил приход храма епископа Митрофана Воронежского. Как сообщает мэрия, объект разместят на участке площадью около 1200 квадратных 

17 ноября 2016, 04:15
В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13

В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13

Сегодня, 4 июля, в Самаре на улице Победы произошло задымление в трамвае №13. Это случилось около семи часов утра на улице Победы, в районе пересечения с улицей Елизарова, сообщили очевидцы. Они опубликовали фото. Пассажиров в вагоне не было. В диспетчерской 

4 июля 2016, 10:04
ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек

ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек

В ночь с 25 на 26 декабря в полицию Самары поступило сообщение о задымлении в здании общежития на улице Гаражной Октябрьского района. К месту ЧП были направлены ближайшие патрульные экипажи.

Как сообщает областное ГУ МВД, сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный 
26 декабря 2015, 02:32
60 детей эвакуировали из детсада в Самаре из-за задымления

60 детей эвакуировали из детсада в Самаре из-за задымления

Сегодня, 13 июля, полицейские эвакуировали около 60 воспитанников и сотрудников детского сада на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
 
Около 10 утра в дежурную часть сообщили о задымлении в детсаду. На вызов немедленно выехала 
13 июля 2015, 04:40
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