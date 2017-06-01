В Тольятти возобновили выпуск Chevrolet Niva



, с начала 2017 года продажи … В Тольятти во вторник, 30 мая, завод GM-АвтоВАЗ возобновил производство, прерванное из-за перебоев с поставками комплектующих еще 17 мая. Руководство предприятия достигло временных договоренностей с поставщиками. На каких условиях, пока не сообщается. Напомним , с начала 2017 года продажи