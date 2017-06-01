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В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами
Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает …
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31 мая 2017, 05:14
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В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё …
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31 мая 2017, 08:57
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В Тольятти возобновили выпуск Chevrolet Niva
В Тольятти во вторник, 30 мая, завод GM-АвтоВАЗ возобновил производство, прерванное из-за перебоев с поставками комплектующих еще 17 мая. Руководство предприятия достигло временных договоренностей с поставщиками. На каких условиях, пока не сообщается.
Напомним, с начала 2017 года продажи …
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30 мая 2017, 04:48
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В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков
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30 мая 2017, 10:55
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Фото: в Тольятти заметили новейший японский кроссовер Toyota C-HR
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30 мая 2017, 10:07
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Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль Sweptail
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30 мая 2017, 09:16
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Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей
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29 мая 2017, 04:57
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Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео
Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, …
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29 мая 2017, 04:54
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Китайские химики научились добывать бензин из воздуха
Китайские специалисты разработали новый катализатор, который может превращать воздух в аналог бензина. Об этом рассказали научные издания КНР.
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3 мая 2017, 09:47
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Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5%
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5 апреля 2017, 06:09
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На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива
Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только …
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13 марта 2017, 12:25
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В России стремительно дорожают бензин и дизельное топливо
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10 января 2017, 06:48