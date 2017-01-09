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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Сегодня об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области. Речь идет о старообрядческом распятии и 16 старинных иконах: «Св. Евангилист Иоаннь», «Воскресение Христово», «Пресвятая Богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья Матерь», 

27 декабря 2016, 05:44
В Госдуме предлагают поднять порог долга, при котором россиянам будет ограничен выезд за границу

В Госдуме предлагают поднять порог долга, при котором россиянам будет ограничен выезд за границу

Сейчас они не могут покинуть Россию в случае наличия задолженности в 10 тысяч рублей. Профильный комитет парламента рассмотрит поправку уже 8 декабря. По данным службы судебных приставов, по состоянию на конец октября около 1 миллиона граждан не имели права выезда 

5 декабря 2016, 11:42
За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

Житель Самары, не заплативший налогов почти на полтора миллиона рублей, лишился дорогой иномарки. Машину арестовали судебные приставы.

Самарец задолжал налоговой 1 миллион 400 тысяч рублей. В связи с этим фискалы обратились в службу судебных приставов. Они выяснили, что у должника есть 

17 ноября 2016, 10:34
Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Полиция выясняет, на каких правах артист из Украины проживает в Москве. Проверка инициирована адвокатом жены Джигурды, фигуристки Марины Анисиной.
В октябре женщина подала на развод, заявив, что не намерена терпеть "приступы агрессии", которым был подвержен шоумен. В суде Джигурда заявил, 

11 ноября 2016, 05:21
Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года

Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года

Правительство Самарской области предупредило, что в 2017 году в регионе может увеличиться стоимость патента для мигрантов. Разработкой необходимых документов в настоящее время сейчас занимаются в региональном министерстве труда. Стоимость патента будет зависеть от социально-экономической ситуации в Самарской области.

В Российской Федерации 

9 ноября 2016, 04:56
В Самаре задержали двух педофилов-мигрантов, еще один в розыске

В Самаре задержали двух педофилов-мигрантов, еще один в розыске

В Самаре задержали двух педофилов-мигрантов, которые изнасиловали 12-летнюю школьницу. В отношении них возбуждено уголовное дело, сейчас мужчины заключены под стражу. Поймать их удалось на месте преступления. Старшему фигуранту 23 года, младшему -17.
Меж тем, самарские полицейские ищут еще одного преступника, 

11 октября 2016, 05:11
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
Ученые: В России каждый десятый мигрант страдает депрессией

Ученые: В России каждый десятый мигрант страдает депрессией

Ученые из медицинского университета в Новосибирске решили выяснить, на что чаще всего жалуются мигранты в РФ. Оказалось, каждый 10-й приезжий подвержен депрессии, вызванной тоской по родным краям.
В процессе исследования специалисты оценили состояние более 1,5 тыс. человек. В их числе 

27 сентября 2016, 09:37
Суд Самары депортировал пастора из США, который приехал венчать однополую пару

Суд Самары депортировал пастора из США, который приехал венчать однополую пару

Пастора из США Джеймса Фрэнсиса Малкахи обязали в 5-дневный срок покинуть пределы РФ, такое решение вынес Советский районный суд Самары, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Карину Арутюнян, адвоката американского гражданина. Кроме того, американского священника обязали уплатить штраф в 
10 июля 2016, 04:46
В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая

В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая

В тепличном комплексе, расположенном в лесополосе Алексеевского района, сотрудники миграционной службы обнаружили сразу 26 граждан Китая, которые около года незаконно находились на территории России, выращивая овощи без разрешения на право работы. 18 мужчин и 8 женщин помещены в спецприемник. Судом 
16 сентября 2015, 04:44
Ежегодно на содержание нелегальных мигрантов в Самарской области тратится 45 млн рублей

Ежегодно на содержание нелегальных мигрантов в Самарской области тратится 45 млн рублей

Деньги идут на нужды учреждения временного содержания иностранцев, подлежащих депортации. Итоги первого года работы центра сегодня подвели в УФМС России по Самарской области. За 12 месяцев через учреждение прошли 918 человек из 22 государств мира. Ежемесячно на содержание каждого "постояльца" 
10 апреля 2015, 02:17
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