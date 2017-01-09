Судебные приставы Самарской области подвели итоги работы в отношении нелегальных мигрантов. В 2016 году за пределы региона выдворили 891 человека. 598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов. И всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
Отметим, обычно мигранты въезжают на территорию Российской Федерации через контрольно-пропускные пункты для осуществление трудовой деятельности. И для этого нет необходимости получать визу. Но разрешение длится 90 суток, по истечении которых иностранцы должны покинуть пределы страны.
Нарушителям выписывается штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, включая принудительное выдворение из России. Вернуться разрешается не раньше чем через 5 лет.
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