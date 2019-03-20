12
53
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: Всё идёт по плану ©

В блогах: Всё идёт по плану ©

Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили 
20 марта 2019, 11:38
У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия. Как сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области, это было сделано во время комплекса оперативно-разыскных мероприятий 26 февраля. 52-летний мужчина хранил в своем частном доме в Красноглинском районе автомат Калашникова, нарезной 
19 марта 2019, 01:08
Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка 
13 марта 2019, 11:52
«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт. 
13 марта 2019, 10:19
Уже в субботу оружие и экипировку сирийских террористов покажут в Самаре

Уже в субботу оружие и экипировку сирийских террористов покажут в Самаре

Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое из различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудет на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил 

5 марта 2019, 05:32
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
910 нелегалов выдворили из Самарской области

910 нелегалов выдворили из Самарской области

В прошлом году с территории Самарской области выдворили 910 нелегальных мигрантов, причем 489 из них уехали за свой счет. Только за последнюю неделю 2018 года в родные страны отправились 11 человек. По данным Управления ФССП России по Самарской области, работа 
9 января 2019, 03:05
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
ИГИЛ готовило теракт в Самаре!

ИГИЛ готовило теракт в Самаре!

Сотрудниками ФСБ в Ленинском районе Самары задержан поклявшийся в верности запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который готовил теракт в Поволжье.
 
 Собственные источники сообщили ТЕРРЕ, что 18 августа в результате спецоперации в рамках возбужденного уголовного дела по факту 
18 августа 2016, 08:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх