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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы
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20 марта 2019, 12:36
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку
В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая …
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20 марта 2019, 11:43
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В блогах: Всё идёт по плану ©
Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили …
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20 марта 2019, 11:38
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У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов
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19 марта 2019, 01:08
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Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области
Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка …
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13 марта 2019, 11:52
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«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт
В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт.
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13 марта 2019, 10:19
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Уже в субботу оружие и экипировку сирийских террористов покажут в Самаре
Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое из различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудет на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил …
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5 марта 2019, 05:32
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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910 нелегалов выдворили из Самарской области
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9 января 2019, 03:05
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Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
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20 ноября 2018, 10:51
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03
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ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой
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5 октября 2016, 09:29
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ИГИЛ готовило теракт в Самаре!
Сотрудниками ФСБ в Ленинском районе Самары задержан поклявшийся в верности запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который готовил теракт в Поволжье.
Собственные источники сообщили ТЕРРЕ, что 18 августа в результате спецоперации в рамках возбужденного уголовного дела по факту …
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18 августа 2016, 08:15
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