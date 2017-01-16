По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс 13 процентов), и почти в 1,5 раза меньше - за рубеж.
В прошлом году Курумоч сотрудничал с 31 авиаперевозчиком. Самыми востребованными направлениями из Самары остались Москва и Санкт-Петербург. Еще один популярный рейс - в Сочи. Трафик туда утроился. Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик и Минеральные Воды в качестве места отдыха выбрали 155 тысяч самарцев. За границей отпуск провели 208 тысяч пассажиров, задействованными оказались 20 направлений.