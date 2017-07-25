По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.
В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока это только в планах, но правительство уже покупает новые вагоны. Один из самых молодых водителей самарского трамвайного депо Александр Глотов осматривает одну из десятка новеньких машин, прибывших с Усть-Катавского завода. Состав вместит до 300 пассажиров - это в 2 раза больше, чем старый чехословацкий трамвай. Он приспособлен для маломобильных граждан. Внутри есть вай-фай.
Александр Глотов, водитель трамвая 2 класса
« Для пассажиров эти вагоны гораздо удобнее, чем старые, потому что они частично низкопольные, у них широкие двери, дверей больше чем у старых вагонов, соответственно это хорошо и для пассажиров. поскольку проще выйти и это хорошо для движения в целом, потому что быстрее производится высадка и посадка».
Ежедневно самарские трамваи перевозят по 300.000 человек -это больше половины всего пассажиропотока. Ключи от вагонов нового поколения вручил губернатор Николай Меркушкин, до этого он их лично протестировал . За последние 2 года парк ТТУ, обновляется уже 3 раз.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области
«Потратили мы на это почти миллиард рублей - это очень большие деньги. Я так посчитал, для того, чтобы нам полностью обновить все нам надо 10 миллиардов рублей. Первый миллиард рублей мы взяли в лизинг в основном за счет областного бюджета тем не менее мы эту работу будем вести. Мы можем сделать все, для того чтобы наши транспортные средства ничем не отличались от западных, европейских и мы могли людей перевозить с комфортом соответствующим и люди только получали от этого удовольствие».
Новые составы уже этим летом пустят по 22-му и 5-му маршрутам. В дни чемпионата мира по футболу 2018 этим трамваем предстоит перевозить большую часть гостей. А уже после мундиаля, по словам губернатора, начнут воплощать в жизнь план по развитию трамвайной ветки через Фрунзенский мост до Южного города и Новокуйбышевска.
|
Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения
Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.
|
25 июля 2017, 09:44
|
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре
Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье …
|
25 июля 2017, 10:13
|
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
|
21 июля 2017, 07:23
|
Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
|
21 июля 2017, 07:34
|
Самара. Когда откроют дороги?
На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч …
|
20 июля 2017, 04:39
|
Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста
В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. …
|
3 июля 2017, 05:28
|
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи
|
27 июня 2017, 06:36
|
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото
|
19 июня 2017, 12:33
|
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
|
6 июня 2017, 07:57
|
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста
|
27 апреля 2017, 01:54
|
Фрунзенский мостовой переход построен на треть
Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
|
23 марта 2017, 05:48
|
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста
|
3 февраля 2017, 07:08