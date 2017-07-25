Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом. Уголовное дело завели по статье …