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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.

 
25 июля 2017, 09:44
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарцы сообщают о новом ЧП на трамвайных путях. У вагона, ехавшего по улице Демократической, отвалились «рога». Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Судя по снимку, без пантографа остался трамвай, следовавший по маршруту №25.

«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
21 июля 2017, 07:23
Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города

Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города

Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. 
21 июля 2017, 07:34
Самара. Когда откроют дороги?

Самара. Когда откроют дороги?

На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч 

20 июля 2017, 04:39
Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. 

3 июля 2017, 05:28
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

Движение вагонов трамваев 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольской. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока неясна. 

 
27 июня 2017, 06:36
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошло очередное ДТП на трамвайных путях в районе рынка «Норд». По сообщению очевидца, трамвай задавил пешехода. Это случилось на  пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. На месте происшествия образовалась пробка. Сейчас там работают 
19 июня 2017, 12:33
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

16 тонн металла извлекали полтора месяца.
27 апреля 2017, 01:54
Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
Осложняет строительство и найденная в русле Самарки затонувшая баржа. Ее планируют поднять в апреле примерно за 50 миллионов рублей. Строительство Фрунзенского перехода ведется 

23 марта 2017, 05:48
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - 

3 февраля 2017, 07:08
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