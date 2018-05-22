В Самаре сносят незаконные гаражи. Первую партию в присутствии судебных приставов убирают в Октябрьском районе, на 5-й просеке. При этом собственники железных конструкций этому пытаются всячески помешать.

Почти 19 тысяч квадратных метров земли между берегом Волги и новой жилой застройкой вдоль …