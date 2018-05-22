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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре во вторник, 15 мая, судебные приставы наведаются в торговый центр «Захар». Его работу могут приостановить - объект не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской 
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22 марта 2017, 05:06
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