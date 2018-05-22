В Самарской области за пределы РФ с начала 2018 года выдворили 295 нелегалов. 172 нарушителя миграционного законодательства уехали за свой счет. За прошлую неделю судебные приставы региона отправили из Самары домой 27 нелегальных мигрантов. Это граждане шести соседних государств – Турции, Грузии, Азербайджан, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. По данным регионального управления ФССП, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Но по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане добровольно не уезжают, чем нарушают правила пребывания на территории РФ. Нарушителей наказывают штрафом – от 2000 до 5000 рублей и выдворяют за пределы России. После этого они не смогут вернуться в РФ в течение пяти лет, рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.
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