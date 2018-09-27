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Дворец спорта и концертный зал могут построить около стадиона «Самара Арена»
24 сентября на стадионе «Самара Арена» прошло совещание под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Оно касалось развития территории, прилегающей к объекту. Свои предложения высказали руководители региональных министерств, архитекторы и другие эксперты.
Одним из вариантов использования площадки стало развитие пляжных видов спорта. Там …
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25 сентября 2018, 10:41
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1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»
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31 августа 2018, 12:58
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества
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28 августа 2018, 01:25
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По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца
Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.
На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая …
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24 августа 2018, 12:51
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Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения
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24 августа 2018, 11:33
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
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9 августа 2018, 03:52
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ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани
На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 …
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9 августа 2018, 02:42
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2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары
Неосторожное поведение в социальных сетях привело жителя Самары на скамью подсудимых. По версии следствия, с 2013 по 2016 год мужчина размещал в интернете призывы к терроризму, а также информацию, унижающую людей, и возбуждающую ненависть по национальному признаку.
Оперативное сопровождение по уголовному …
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16 июля 2018, 01:43
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Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре
В Самаре сотрудники правоохранительных органов пресекли планы экстремистов сорвать матчи ЧМ-2018 по футболу, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Осуществить задуманное злоумышленники намеревались с помощью самарских футбольных фанатов из радикальной группировки «Тойс», признанной экстремистской в 2017 году. …
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18 апреля 2018, 11:18
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1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области
В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список …
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19 марта 2018, 05:37
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За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области
Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся …
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15 марта 2018, 01:39