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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади
В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается …
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16 ноября 2018, 03:00
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В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно
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16 ноября 2018, 02:32
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В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ
Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.
Общая сумма ее долгов …
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16 ноября 2018, 01:41
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб
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7 августа 2018, 02:52
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Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку
В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях.
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2 августа 2018, 08:52