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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

В поле зрения спецслужб попал студент из Средней Азии, учащийся в одном из вузов. Молодой человек размещал в соцсетях посты, в которых оправдывал деятельность ИГИЛ (деятельность запрещена в России), призывал к терроризму. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное 
7 августа 2018, 02:52
Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку

Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку

В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях. 
 
Оказавшийся на скамье подсудимых 24-летний 
2 августа 2018, 08:52
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