В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.
Чтобы установить подозреваемых полицейские изучили видео с камер наблюдения. К преступлению предположительно причастны двое мужчин. На записи видно, что один из посетителей постоянно перекрывал продавцу обзор на вход в подсобное помещение. Второй мужчина, улучив удобный момент, проник внутрь. Спустя несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с соучастником покинул магазин.
По подозрению в совершении преступления задержаны мужчины, которые также проходят по делу о краже в одной из съемных квартир. Оба 1973 года рождения, ранее неоднократно судимые. От дачи показаний они отказались. Установлено, что один из подозреваемых – уроженец Ставропольского края, с марта текущего года находится в федеральном розыске. Задержанных арестовали. У них изъяли банковские карты, на которых находилась часть похищенных денег – 600 000 рублей.
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