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«Бункер S» Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако 
7 марта 2019, 09:23
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина 
7 марта 2019, 09:03
В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00. 
7 марта 2019, 08:21
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома

Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома

В понедельник вечером, 4 марта, стало известно о ЧП в Самаре: возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по Чапаевской. В здании зарегистрирован 21 человек, постоянно проживают 14, в том числе двое детей. Когда сотрудники оперативных служб прибыли 
4 марта 2019, 09:26
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

Вчера, 2 февраля, поздно вечером в самарском поселке Толевый горел жилой двухэтажный дом. Оттуда было эвакуировано 40 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
По предварительной версии пожарных, в бараке (так называют в народе старые 2-эажные здания послевоенной 

3 февраля 2019, 04:50
По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело

По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело

В Самаре по факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, личность звонившего устанавливают. Сообщение о «бомбе» он передал на стойку информации торгового центра.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 31 
10 января 2018, 04:36
Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

На место выезжали МЧС, ОВО, 
31 декабря 2017, 04:09
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии

«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии

Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается 

7 июня 2016, 05:12
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