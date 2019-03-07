В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько …