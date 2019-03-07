|
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
|
7 марта 2019, 11:03
|
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
|
7 марта 2019, 10:20
|
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
|
7 марта 2019, 09:50
|
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами
Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако …
|
7 марта 2019, 09:23
|
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города
В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина …
|
7 марта 2019, 09:03
|
В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны
В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00.
|
7 марта 2019, 08:21
|
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
|
6 марта 2019, 11:50
|
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
|
6 марта 2019, 10:36
|
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома
|
4 марта 2019, 09:26
|
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
|
4 марта 2019, 12:02
|
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
|
3 марта 2019, 08:24
|
Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
|
1 марта 2019, 10:42
|
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
|
13 февраля 2019, 05:04
|
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей
|
9 февраля 2019, 02:05
|
900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
|
8 февраля 2019, 02:11
|
40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой
|
3 февраля 2019, 04:50
|
По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело
|
10 января 2018, 04:36
|
Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей
Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.
На место выезжали МЧС, ОВО, …
|
31 декабря 2017, 04:09
|
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
|
12 июня 2017, 04:41
|
«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии
Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается …
|
7 июня 2016, 05:12
Мы Вам перезвоним!