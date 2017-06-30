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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская …
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29 июня 2017, 05:39
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Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью
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26 июня 2017, 09:00
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Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов
На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.
«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном …
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26 июня 2017, 11:27
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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку
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21 июня 2017, 11:19
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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший
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29 мая 2017, 10:26
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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
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13 мая 2017, 06:07
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Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии
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4 мая 2017, 01:01
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В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира
В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара …
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18 апреля 2017, 12:36
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Появилось видео пожара в самарской маршрутке
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31 марта 2017, 11:57