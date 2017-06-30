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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью

Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью

В Интернете появилось необычное видео из Самары. Автомобилист снял на улице Ново-Садовой машину, которая перевозила старинное деревянное судно – ладью. Автомобилист спросил, куда везут «лодку». Ему ответили, что в кругосветку с казаками.

 Во вторник, 27 июня, в районе речного вокзала пройдет 

26 июня 2017, 09:00
Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов

Видео: тольяттинские медики превращаются в рэперов

На хостинге Youtube набирает популярность новая пародия на трек рэп-группы «Грибы» - «Тает лед». Согласно комментарию, видео было снято в тольяттинском медгородке.

«Коллектив ГБУЗ СО ТГКБ №5 обещает помогать молодым специалистам. Клип-хит!», - написал пользователь, опубликовавший видео.
«На ночном 
26 июня 2017, 11:27
Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

Выбери лето! С сегодняшнего дня стартует голосование за юных участников видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ» - ребята читают стихи о лете! Профессиональные ролики 12 участников, которые были записаны и смонтированы на студии телеканала, мы покажем в эфире «ТЕРРА – РЕН ТВ» 
22 июня 2017, 04:13
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
21 июня 2017, 11:19
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В воскресенье, 28 мая, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием маршрутки.

По сообщению МЧС, авария случилась в 7:19 минут.

По словам очевидцев, микроавтобус Fiat, следовавший по маршруту №126, заскочил на бордюр, задней частью задел столб, 
29 мая 2017, 10:26
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
 
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления 
13 мая 2017, 06:07
Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская спортсменка Мария Климова стала призером юниорского первенства Европы по сумо. Соревнования прошли в Грузии, в Тбилиси. Всего участвовало около трехсот спортсменов из 13 стран. Климова отправилась на первенство в составе российской сборной.

Девушка боролась за медали в возрастной 
4 мая 2017, 01:01
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
Появилось видео пожара в самарской маршрутке

Появилось видео пожара в самарской маршрутке

В Интернете появилось видео пожара в маршрутке, который произошел в Самаре на улице Антонова-Овсеенко в пятницу, 31 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», около половины девятого утра в районе остановки «Улица Карбышева» загорелся пассажирский микроавтобус марки «Форд». Очевидцы утверждают, что 
31 марта 2017, 11:57
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