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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре сотрудницу предприятия-перевозчика уволили после нарушения правил. По словам одного из пассажиров, кондуктор автобуса № 67 сидела рядом с водителем и курила во время движения, не стесняясь пассажиров. 

- Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем 
16 мая 2019, 04:28
В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В среду вечером, 15 мая, на улице Победы в Самаре сгорел пассажирский автобус. По фотографиям очевидцев видно, что возгорание возникло в задней части транспортного средства, открытое пламя вырывалось со стороны, где расположен двигатель. Над автобусом поднимался серый густой дым, все 
16 мая 2019, 08:24
В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение

В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение

В понедельник,13 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай на пересечении улиц Ставропольской и проспекта Кирова. Судя по фотографиям, размещенным очевидцами в группе «ДТП Самара», новый трамвай, следовавший по маршруту № 13 от Костромского переулка до Постникова оврага, сошел с 
13 мая 2019, 10:27
В Самаре все еще не хватает водителей троллейбусов

В Самаре все еще не хватает водителей троллейбусов

В пятницу, 10 мая, один из жителей областной столицы обратился через соцсети к представителям «Трамвайно-троллейбусного управления Самары» по поводу работы троллейбусов маршрута № 20, которые курсируют от железнодорожного вокзала до Безымянского рынка. По словам горожанина, на маршрут выпускают всего три 
10 мая 2019, 11:39
В Самаре 5 мая из-за футбола перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 5 мая из-за футбола перекроют дублер Московского шоссе

В воскресенье, 5 мая, в Самаре с 16:30 до 19:00 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя. Это будет сделано в связи с проведением матча между самарскими «Крыльями Советов» и 
30 апреля 2019, 11:45
В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов

В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов

Со среды, 1 мая, в столице 63-го региона на двух дачных автобусных маршрутах вводятся дополнительные укороченные рейсы. Нововведение коснется маршрутов №132 (132к) и №154 (154к). Первый из них будет в 07:00 отправляться в путь от автостанции Красная Глинка, а второй 
30 апреля 2019, 10:23
25 апреля болельщиков будут довозить до «Самара Арены» на автобусах маршрута S7

25 апреля болельщиков будут довозить до «Самара Арены» на автобусах маршрута S7

В четверг, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 25-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом» из Екатеринбурга. Начало игры в 19:30. В этот день доставлять болельщиков на стадион будут на автобусах маршрута S7 от Барбошиной поляны. 
24 апреля 2019, 05:27
В Самаре вернут маршрутки №210

В Самаре вернут маршрутки №210

На дороги Самары в скором времени должны вернуться маршрутки №210. По информации Департамента транспорта, это должно произойти уже в мае. К этому времени завершится процедура торгов по определению перевозчика.

Напомним, маршрутные автобусы № 210 курсировали между поселком Управленческий и ЦУМ «Самара». 

23 апреля 2019, 10:21
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