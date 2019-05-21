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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67
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16 мая 2019, 04:28
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В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе
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16 мая 2019, 08:24
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение
В понедельник,13 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай на пересечении улиц Ставропольской и проспекта Кирова. Судя по фотографиям, размещенным очевидцами в группе «ДТП Самара», новый трамвай, следовавший по маршруту № 13 от Костромского переулка до Постникова оврага, сошел с …
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13 мая 2019, 10:27
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В Самаре все еще не хватает водителей троллейбусов
В пятницу, 10 мая, один из жителей областной столицы обратился через соцсети к представителям «Трамвайно-троллейбусного управления Самары» по поводу работы троллейбусов маршрута № 20, которые курсируют от железнодорожного вокзала до Безымянского рынка. По словам горожанина, на маршрут выпускают всего три …
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10 мая 2019, 11:39
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В Самаре 5 мая из-за футбола перекроют дублер Московского шоссе
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30 апреля 2019, 11:45
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В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов
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30 апреля 2019, 10:23
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25 апреля болельщиков будут довозить до «Самара Арены» на автобусах маршрута S7
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24 апреля 2019, 05:27
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В Самаре вернут маршрутки №210
На дороги Самары в скором времени должны вернуться маршрутки №210. По информации Департамента транспорта, это должно произойти уже в мае. К этому времени завершится процедура торгов по определению перевозчика.
Напомним, маршрутные автобусы № 210 курсировали между поселком Управленческий и ЦУМ «Самара». …
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23 апреля 2019, 10:21
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