В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячее, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены в радиусе 5 километров от данных поселений. Чума попала на территорию области в начале марта, предположительно, из Духовницкого района Саратовской области, который является неблагополучным по АЧС. Тогда в одном из частных хозяйств Гремячего погибло около 100 животных. В середине марта самарский Россельхознадзор установил в деревне карантин.
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячиха впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
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15 марта 2017, 03:18
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
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10 марта 2017, 03:55
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней
Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные …
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8 ноября 2016, 04:46
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Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов
В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).
Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к …
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18 октября 2016, 10:23
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В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины
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13 октября 2016, 10:54
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ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой
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5 октября 2016, 09:29
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В Хворостянском районе молодой парень на «приоре» слетел в кювет и погиб
Вчера, 8 августа, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным, передает областное ГУ МВД.
По предварительной информации, авария случилась примерно в 20:00 на 14 километре автодороги Масленниково - Приовражный – Хворостянка. 29-летний мужчина двигался на Lada Priora в сторону …
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9 августа 2016, 11:04
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В Самарской области начались весенние полевые работы
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11 апреля 2016, 03:06