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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячиха впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской 

15 марта 2017, 03:18
В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
14 марта 2017, 05:01
В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что 
13 марта 2017, 09:59
Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент 
10 марта 2017, 03:55
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).

Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к 
18 октября 2016, 10:23
В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе Самарской области найдено тело погибшего мужчины. Его извлекли из воды в среду, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина не вернулся домой с рыбалки и его начали искать.

Трагедия случилась в районе населенного пункта Чувичи. 

13 октября 2016, 10:54
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
В Хворостянском районе молодой парень на «приоре» слетел в кювет и погиб

В Хворостянском районе молодой парень на «приоре» слетел в кювет и погиб

Вчера, 8 августа, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным, передает областное ГУ МВД.

По предварительной информации, авария случилась примерно в 20:00 на 14 километре автодороги Масленниково - Приовражный – Хворостянка. 29-летний мужчина двигался на Lada Priora в сторону 

9 августа 2016, 11:04
В Самарской области начались весенние полевые работы

В Самарской области начались весенние полевые работы

Данные работы проводятся сразу после таяния снегов для того, чтобы сохранить влагу, которая накопилась в зимний период. В этом году на проведение посевной в губернии будет выделено почти 9 млрд рублей. Общая площадь отведенных под урожай угодий составит 2 млн 
11 апреля 2016, 03:06
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