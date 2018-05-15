12
09
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 мая 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер и дождь. МЧС распространило штормовое предупреждение. «По данным Приволжского УГМС с 19 часов 11 мая до семи часов утра 12 мая местами по Самарской области прогнозируется дождь, порывы ветра 15–18 метров 
11 мая 2018, 05:19
Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в 

11 мая 2018, 02:25
Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

10 мая смертельное ДТП произошло в Самарской области. Трагедия случилась в 17:30 в Красноярском районе на 9 километре дороги "Кировский-Гражданский". Там под колесами грузовика оказался 43-летний пешеход. Видимо, 53-летний водитель МАЗа с прицепом не успел затормозить, так как мужчина вышел 

11 мая 2018, 09:39
Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Утром 10 мая в Сызрани произошло ДТП. Около 9:30 в створе улиц Набережной, Монастырской и Урицкого здесь столкнулись "Лада Приора" и Nissan Juke. Российская легковушка ударила иномарку в заднюю часть.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. Возможно, водитель 
10 мая 2018, 11:29
Подросток попал под колеса машины в Жигулевске

Подросток попал под колеса машины в Жигулевске

ДТП с участием ребенка произошло 7 мая в Жигулевске. Водитель на «Ладе Калине» ехал по Морквашинской улице со стороны Северо-Восточной к Механическому переулку. На одном из участков под колесами легковушки оказался 12-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу 

8 мая 2018, 02:28
Очень опасно стало в лесах Самарской области

Очень опасно стало в лесах Самарской области

В Самарской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность лесов, сообщает региональное ГУ МЧС России. Спасатели напоминают самарцам  о необходимости быть предельно осторожными с огнем: соблюдайте запрет на посещение лесов; не разводите костер в лесу или на торфянике, даже вблизи 

8 мая 2018, 10:12
К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

В главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. По словам начальника управления Олега Бойко, пик сезонного явления уже миновал. Сбросы через гидроузлы Жигулевской ГЭС значительно уменьшились. К 12 мая они должны составить 12 
4 мая 2018, 09:20
В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая 

9 февраля 2018, 06:38
В Самарской области раритетный

В Самарской области раритетный "ГАЗ" улетел в кювет

15 января в Ставропольском районе области произошло смертельное ДТП. Раритетный автомобиль «ГАЗ-69» 1967 года выпуска ехал по дороге из Самары в сторону Димитровграда. Недалеко от трассы Тольятти-Димитровград мужчина не справился с управлением и внедорожник опрокинулся в кювет. Как сообщает группа 
16 января 2018, 02:21
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири

Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири

Ученые из МГУ раскрыли тайну загадочных воронок на Ямале. Как выяснилось, кратеры появились в результате взрывов природного газа, предвестниками которых оказались растущие бугры, рассказывает издание Remote Sensing.
Как поясняют специалисты, первый кратер нашли три года назад. Тогда ученые и решили 

12 декабря 2017, 10:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх