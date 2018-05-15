В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение об аварии поступило в МЧС в 14:23. Подачу газа на время аварийно-ремонтных работ перекрыли, угрозы взрыва нет.
«В результате аварии нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов с населением 3020 человек. К ликвидации аварии привлечено 20 человек, десять единиц техники», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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