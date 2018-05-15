Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани 10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в …