На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти В Самару на ЧМ-2018 по футболу отправят 60 автобусов из Тольятти. Речь идет о современных «Волгабасах», работающих на газомоторном топливе, сообщает мэрия Автограда. В настоящее время чиновники прорабатывают вопросы оснащения подвижного состава специальным оборудованием, а также допуск водителей к участию в …