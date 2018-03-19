В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
«Плывем», - комментирует жительница Самары.
«Автобусы №52 следуют по маршруту Аврора-Партизанская-Дзержинского. На ул. Промышленности не заходят», - сообщил представитель департамента транспорта Самары в «Твиттере».
Сроки устранения аварии пока не сообщаются.
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