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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

В Самаре в ночь на 7 марта произошел потоп на улице Ново-Садовая. Из-за 
7 марта 2018, 09:59
Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в ночь на 7 марта была выявлена утечка воды у Московского шоссе между улицами Димитрова и Бубнова. Сообщение от аккаунта ГКП «АСАДО» появилось в «твиттере». Также опубликованы фотографии с места коммунальной аварии.

«Будьте внимательны и острожны!!! Утечка 
7 марта 2018, 09:40
Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре

Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре

В Самаре в пятницу, 2 марта, на улице Партизанской случилась коммунальная авария и произошел потоп. По сообщению местных, прорвало трубу, затапливает дорогу и тротуар. Фото очевидца появилось в соцсети. Автор указал, что авария произошла около 171-го дома по улице Партизанской. 
2 марта 2018, 01:19
На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти

На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти

В Самару на ЧМ-2018 по футболу отправят 60 автобусов из Тольятти. Речь идет о современных «Волгабасах», работающих на газомоторном топливе, сообщает мэрия Автограда. В настоящее время чиновники прорабатывают вопросы оснащения подвижного состава специальным оборудованием, а также допуск водителей к участию в 

23 февраля 2018, 09:03
Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.

«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».

Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы 

20 февраля 2018, 11:32
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре в ночь на 20 февраля произошла коммунальная авария – было выявлено повреждение на трубе диаметром 900 миллиметров, расположенной около 204-го дома по улице Молодогвардейской. Частично затопило площадь Славы, сейчас там убирают лед. Молодогвардейская перекрыта на участке от улицы 
20 февраля 2018, 10:08
Самара получит 100 новых белорусских автобусов

Самара получит 100 новых белорусских автобусов

13 февраля на площади Славы в Самаре прошла презентация новых автобусов МАЗ, которые город должен получить в ближайшее время. Ключи от трех машин врио главы региона Дмитрию Азарову вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко. Всего 

13 февраля 2018, 05:36
В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре затопливает Московское шоссе. Проезжую часть заливает на участке между улицами Авроры и Потапова, в направлении «из города», сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото с места происшествия. Областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) направило 
15 января 2018, 02:17
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
2 января 2018, 03:30
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности

Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности

Сотрудники ДПС задержали мужчину, пытавшегося похитить из торгового зала алкогольную продукцию на сумму 1600 рублей. Сообщение о попытке грабежа в магазине на ул. Промышленности поступило в полицию в понедельник, 26 мая, около 15:30.

Подозреваемый – 39-летний житель Самары нигде не работает, 

27 мая 2014, 02:07
В Самаре сильный ветер опрокинул киоск на машину

В Самаре сильный ветер опрокинул киоск на машину

Вечером в среду, 10 апреля, сильный ветер стал причиной сразу нескольких ЧП в Самаре. На рынке на пересечении Московского шоссе и Революционной перевернуло торговый ларек, он упал на проезжавший мимо автомобиль "Мерседес". На улице Владимирской сорвало листы с крыш двух 

11 апреля 2013, 04:16
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