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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

4 триллиона рублей задолжали россияне

4 триллиона рублей задолжали россияне

Общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5 процентов и достиг 4 триллионов рублей, сообщает Федеральная служба судебных приставов. Почти половину из этой суммы - а именно 1,8 триллиона рублей - составляют невыплаченные и просроченные займы. В ведомстве 

4 июня 2018, 09:02
Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения 
4 июня 2018, 10:43
«Газпром» объявил охоту на самарских должников

«Газпром» объявил охоту на самарских должников

Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для 

25 мая 2018, 04:58
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
СМИ: россияне смогут экономить на электричестве до 40%

СМИ: россияне смогут экономить на электричестве до 40%

Требования энергосбережения могут установить для всей бытовой техники, реализуемой в РФ  и других государствах  Евразийского экономического союза. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такой техрегламент прорабатывает Евразийская экономическая комиссия. Его основу могут составить российские ГОСТы.
В частности, экономными могут 

13 октября 2017, 11:14
Россиян заставят экономить электричество

Россиян заставят экономить электричество

Минэнерго России предложило запретить лампочки мощностью свыше 50 ватт. В ведомстве заявляют, что стране нужно одномоментно перейти на энергосберегающие устройства. Это поможет, подсчитали чиновники, снизить потребление электричества в восемь раз и уменьшить платежную нагрузку за услуги ЖКХ на 148 млрд 

21 сентября 2017, 09:01
Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В 
19 сентября 2017, 02:08
Десятки многоэтажек в Самаре остались без света

Десятки многоэтажек в Самаре остались без света

В четверг, 9 февраля, десятки многоэтажек в Кировском и Промышленном районе Самары остались без электричества. Завершить восстановительные работы обещают к полудню, передает «Волга-Ньюс».

Причину отключения электроэнергии сейчас устанавливают. Без света остались дома по Краснодонской, Мирной, Черемшанской, Ставропольской и 
9 февраля 2017, 10:13
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