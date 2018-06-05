В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество пришлось отключить. По данным энергетиков, эта мера воздействия остается наиболее эффективной. Число ограничений энергопотребления в жилых домах по области в этом году составило 1647. 2748 потребителей согласились погасить долг в рассрочку в течение 6-12 месяцев.
«При этом всегда учитывается материальное положение должника и временные экономические трудности. Соглашение о рассрочке подписывается обеими сторонами. Возможность поэтапного погашения задолженности прописана в правилах оказания коммунальных услуг и Жилищном кодексе РФ. Соглашение позволяет избежать отключения электроэнергии за долги и не доводить дело до суда», - сообщили в «Самараэнерго».
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