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Материалы по теме:

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.

Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на 

16 марта 2018, 01:01
Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

По итогам 2017 года управление службы судебных приставов по Самарской области завершило 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств выросло на 243 тысячи, а сумма взысканий 
16 марта 2018, 12:11
Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном 

2 марта 2018, 10:02
В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

В Самаре в районные отделы судебных приставов передано более 18 тысяч исполнительных листов в отношении граждан, задолжавших за воду больше 113 миллионов рублей.

«Если абонент не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения в течение трёх месяцев, то долги взыскиваются через суд», - 

23 января 2018, 11:18
В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре руководство СКС наградило слесаря-ремонтника шестого разряда Андрея Адонина, который трудится на насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге. Он признан «Лучшим сотрудником». «Это был сложный выбор, ведь напряжённо и слаженно работал весь коллектив станции, всего предприятия!», - указано 
18 января 2018, 04:34
В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах

В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах

В частном секторе Самары в 2017 году в 430 домах коммунальщики отключили воду из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения. Лишь после этого должники оплатили счета, после чего водоснабжение их домов восстановили, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Всего в прошлом 

17 января 2018, 10:01
Жители

Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды

Обновлено: 
В четверг, 21 декабря, в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе. На время ремонта к домам подвезут воду в 

20 декабря 2017, 03:40
Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные 
18 декабря 2017, 01:59
Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары

Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары

Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары. Информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы». Напомним, в понедельник, 18 декабря, с 5:30 из-за нештатной ситуации на Волге – шуги, которая мешает водозабору, остались без воды жители поселка Зубчаниновка. 
18 декабря 2017, 10:34
Ледяная шуга забила водозабор: Самарцев попросили ограничить пользование водой

Ледяная шуга забила водозабор: Самарцев попросили ограничить пользование водой

В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 декабря, было зафиксировано аномальное природное явление, которое встречается в Самаре крайне редко. Вода в Волге перешла в твёрдое агрегатное состояние. Рыхлое скопление вещества, которое в нормальных условиях имеет жидкое состояние, 
17 декабря 2017, 01:37
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