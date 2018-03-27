Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных неплательщиков - владельцев частных домов, которые задолжали за воду и канализацию 4,5 миллиона рублей. Лидером антирейтинга стал житель Зубчаниновки с улицы Магистральной с долгом около 82 тысяч рублей.
«Большая часть отключённых поспешила расстаться с долгами сразу после отключения или, написав гарантийные письма о рассрочке платежа, начали оплачивать частями. Отключения и погашение задолженностей продолжаются», - предупредили в СКС.
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