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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа
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5 июля 2017, 03:43
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Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы
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3 июля 2017, 09:51
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Кто портит погоду в Самаре?
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26 июня 2017, 09:54
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В NASA предрекли Земле полное затопление
Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
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20 июня 2017, 03:24
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В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео
В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.
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19 июня 2017, 03:21
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Самый мокрый день: в Самаре дождь побил рекорд 39-летней давности
12 июня синоптики зарегистрировали абсолютный максимум осадков в Самаре. Дождь лил всю ночь, выпало 16,3 миллиметра осадков. Таким образом, побит рекорд 39-летний давности (16 мм).
«До конца рабочей недели главным дирижёром погоды будет циклонический вихрь, смещающийся с Балтийского моря вглубь Европы. …
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13 июня 2017, 09:37
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В Самаре будет теплее, но сыро
Синоптики прогнозируют потепление на территории Самарской области. По данным сайта ФГБУ «Приволжское УГМС», уже во вторник, 6 июня, в дневное время температура воздуха может повыситься до +22 градусов по Цельсию. Правда, возможны кратковременные дожди, местами гроза.
«С распространением на Среднее Поволжье …
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5 июня 2017, 02:17
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В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?
Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем …
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21 апреля 2017, 09:28
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Данные о нарушениях ПДД будет поступать в «Жигулевскую долину»
В технопарке «Жигулевская долина» появится Центр обработки данных системы автофиксации нарушений Правил дорожного движения, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Тендер на создание объекта объявил "Региональный центр телекоммуникаций". Цена контракта - 27,5 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить необходимое …
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18 октября 2016, 04:08
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Наложены штрафы за нарушения сроков строительства Жигулевской долины
Сегодня, 18 декабря, об этом сообщила прокуратура Самарской области. Согласно материалам проверки надзорного ведомства, государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" по результатам торгов в ноябре прошлого года заключило контракт с ЗАО "Волгатрансстрой-9" на сумму 646 миллионов рублей. По условиям договора …
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18 декабря 2015, 05:32
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СК: В технопарке "Жигулевская долина" 105 миллионов рублей израсходованы не по назначению
Сегодня, 15 декабря, следственный комитет области заявил о возбуждении уголовного дела по статье "нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере". Фигурант - экс-директор ГКУ «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин. Согласно материалам дела, в 2013 году он допустил расходование более …
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15 декабря 2015, 04:09