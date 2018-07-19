Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018» будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничение будет действовать с 08:00 21 июля до 20:00 6 августа.
Ограничения движения не распространяются на специальный транспорт: машины полиции, кареты «скорой помощи», пожарной охраны и автомобили с пропусками.
Форум «iВолга-2018» пройдет с 26 июля по 4 августа на Мастрюковских озерах. Он примет 2 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет со всего ПФО.
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«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за …
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